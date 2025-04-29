用尺丈量民主？連署書影印格式恐有誤 宜蘭罷免連署臨時喊停

宜蘭藍營推動罷免立委陳俊宇連署案驚傳喊停！由於擔心二階罷免連署書影印格式有偏差，一度暫停，上周接受領銜人委託前往中選會領取連署書的縣議員黃琤婷今天表示，中選會給一張A4紙張連署書，影印不得有偏差，連差0.5公分都不行，大家都很擔心因格式偏差成了無效連署，請示縣選委會釋疑。

黃琤婷說，上周五國民黨立委許宇甄陪同黨部人員前往中選會領取二罷連署書，當時中選會提醒他們影印時不能有偏差，許宇甄立委當場問如果紙張的左右差個0.5公分呢？中選會說他們會比對，而且0.5公分不行差太多，建議他們紙張拿到燈光下照射比對，以確保不誤差。

宜蘭罷免公民團體領銜人等人上周遭檢調約談後交保，縣黨部重要幹部也被收押，目前罷免行動陷入群龍無首，領回的連署書又擔心萬一超出誤差範圍，成了無效連署。

黃琤婷說，罷免連署是人民權利，最主要是簽署人的意志，不該去精細計算連署書紙張的左右差一點點，難道要「用尺丈量民主」嗎？讓人氣結。昨天中午因擔心格式錯誤，連署行動臨時喊停，晚上召開罷免連署說明會，教導大家要如何正確連署。

對此，縣選委會轉知中選會說明，二階連署書的影印尺寸，應以向選務機關領取的格式為準，紙張為A4、表格欄數、欄位寬度、字體大小、字型、字體加粗等均須與選務機關所發給的格式相同，提議領銜人、連署人或任何人不得自行調整或變更，否則選務機關不予受理。