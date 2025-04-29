基民政處長遭指用戶政助罷免 林沛祥：那怎有死亡連署？

基隆民政處長張淵翔遭聲押，外界推測，可能張疑似動用戶政系統協助提供罷免民進黨議員連署資料。國民黨基隆立委林沛祥呼籲，檢調偵辦應該要以無罪推論，並符合比例原則及公平；他也質疑，若真有使用戶政系統協助連署，又怎會出現死亡連署？

基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，昨天發動搜索帶回多人偵訊後，今天聲押張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發，國民黨基隆市黨部主委吳國勝等3人分以30萬元至3萬元交保。

林沛祥期盼，檢調在偵辦時應該要以無罪推論，並且符合比例原則，務必要公平辦案、公正審理。他也質疑，外界指張淵翔疑似動用戶政系統協助提供連署資料，若真有公務人員不當使用戶政系統協助連署，按理不會出現死亡連署這樣明顯的漏洞。