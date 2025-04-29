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綠否認主導大罷免 此地無銀三百兩？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨雖號稱「協助」罷免，但從官員、立委宣講，地方協助連署，恐早已躍居主導地位。（中央社）
民進黨雖號稱「協助」罷免，但從官員、立委宣講，地方協助連署，恐早已躍居主導地位。（中央社）

總統兼民進黨主席賴清德28日遭爆要求35位藍委罷免二階都要通過，雖然秘書長林右昌29日開記者會否認，僅表示民進黨是協助民團。但從綠黨團總召柯建銘頻開記者會號召大罷免，到官員與立委假日宣講，地方民代協助蒐集連署書，且若罷免成功，補選也是支持民進黨的候選人，可見表面上說未主導，卻難讓民眾相信。

協助罷免太認真？

民進黨新北市議員卓冠廷28日在政論節目透露，身兼民進黨主席的總統賴清德下令每區的罷免連署都要救，泛藍立委35個罷免案二階段都要過，賴更直接交辦林右昌，若有人抱怨民進黨的議員、地方黨部不認真，請直接致電告知，這都顯示在公開發言未曾宣揚罷免的賴清德，實際上早已準備要打罷免一役。

雖然民進黨秘書長林右昌對此回應說，罷免是公民團體自主行為，並非民進黨主導，民進黨的立場是「全力協助」，但綜觀民進黨的協助作為，包括服務處轉為民主連署站、訓練志工、協助文宣擴散，還有行政與後勤作業，許多文件的造冊與遞交，若沒有政黨經驗並不容易完成，民進黨的「協助」其實就是「主導」。

宣傳施政實為促罷

更何況，民進黨立委從柯建銘、沈伯洋與王義川等人在宣講與記者會頻頻鼓吹大罷免，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等官員在宣講時雖未提到大罷免，但也批評在野黨濫刪預算，且兩者活動是一起辦的，雖然官員們沒有說要大罷免，但活動的目的欲蓋彌彰、路人皆知。

若民進黨主席賴清德真心想與在野黨和解，其實可透過召開政黨國是會議，或是以黨紀號令黨公職停止協助大罷免，緩解如今朝野、行政立法對立的局面。如今對於黨公職積極宣傳大罷免，不只沒有勸退、還要求地方黨部響應，林右昌號稱「協助」連署都顯得太過謙虛。

民眾盼立院運轉

罷免雖是《憲法》賦予民眾的基本權利，但以政治實務來看，若無政黨等力量在背後協助很難成功。台灣現在面臨關稅戰與中國威脅，卻因為大罷免導致立院空轉，藍綠召委怕有爭議，大多都安排考察行程，以致無法推動民生法案，這並非民眾想看到的結果。

如今兩黨主席都對黨公職下達全面動員令下，掌握主動權的其實還是執政黨，內部是戰是和，其實都在賴主席的一念之間。

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卓冠廷 林右昌 民進黨 罷免 賴清德

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