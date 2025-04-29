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國民黨新北黨部書記長遭羈押 黨部主委：會抗告

中央社／ 新北29日電

新北檢偵辦立委罷免提議涉不實連署案，國民黨新北市黨部書記長陳貞容遭檢方聲請羈押禁見獲准。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，這是政治辦案，一定會提抗告。

新北地方檢察署偵辦多名民進黨立委罷免提議涉偽造案，15日搜索國民黨板橋區、三重區黨部等30處，並約談20餘人。昨天上午發動第2波搜索，前往國民黨新北市黨部等地搜索並帶回陳貞容、書記朱蓓儀並2度約談三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子。

全案經陸續送檢方複訊後，蔡甘子、朱蓓儀及羅大宇等人訊後請回。陳貞容則遭檢方聲押禁見。新北地方法院今天上午11時召開羈押庭，經審理約1小時後，法官裁定羈押，成為新北檢方偵辦此案首名遭羈押的國民黨黨工。

新北地院說明，檢察官因陳貞容涉犯偽造文書等案件，向法院聲請羈押禁見，經法官訊問後，認為被告犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押，並禁止接見通信。

黃志雄在地院得知開庭結果離去時，他告訴中央社記者「這是政治辦案，一定會提抗告」。

黃志雄表示，檢方在無新事證下發動第2次搜索，以及2 次約談相關人，而檢方在聲請羈押禁見後，法官又能迅速開庭並在短短1小時審理就裁准羈押禁見，這些都讓人無法理解。因此，黨部將與律師研商後，一定會提出抗告。

罷免

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