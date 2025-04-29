林右昌批朱立倫背棄孫中山 藍怒回：別拿國父墊背

國民黨主席朱立倫昨天宣布將發動罷免總統賴清德運動。民進黨秘書長林右昌批朱是背棄孫中山的黨主席。國民黨發言人楊智伃反擊，林右昌不要臉就別拿孫中山墊背，如果孫中山在世，看到綠共操作司法、打壓異己、踐踏民主，早就提槍起義，把假民主、真獨裁的敗類掃進歷史垃圾堆。

林右昌批評，朱立倫是附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，背棄孫中山的黨主席，如果孫中山還在世，會氣到話都說不出來。

楊智伃表示，高檢早就說了，罷免團體、基層黨工本來就難以逐一查核資料，這是台灣民主實務的現實。結果民進黨拿著這點瑕疵，像瘋狗一樣往在野黨身上狂咬，想全面封殺反對聲音，搞一黨專政，變成新的綠色極權。

楊智伃說，基隆市民早就用選票打了林右昌一巴掌，拒絕了民進黨搞鬼的罷免案。但民進黨不甘心，林右昌配合賴清德下軍令，全台大罷免，一個一個清算，只為了實現民進黨「只准綠共存在」的邪惡野心。別以為大家忘了，林右昌當基隆市長時一個個自以為是的政績，被挖出是一個個骯髒不堪的弊案，現在又厚著臉皮來帶頭司法鬥爭，還敢講孫中山？

楊智伃批評，你們這些人，才是孫中山要誓死推翻的腐敗政權，如果罷免是一場比賽，民進黨搞的就是黑哨比賽。對藍營，司法亂抓、亂吹；對綠營，裝聾作啞、當沒看到。這場醜聞，歷史會記下、人民更看得清，是賴清德親手摧毀了台灣的民主公平。基隆已經證明一次市民的選擇，台灣人民更不會屈服，面對綠色恐怖，他們只會更堅定，反綠共、罷免賴清德，才能救台灣。