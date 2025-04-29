朱立倫喊罷免賴總統 藍指回應民眾需求、綠批為保主席之位

國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統，指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動。藍營議員認為，朱主席的軍令狀是回應民眾需求；但綠營議員分析，這只是朱立倫要保住自己主席位子的做法。

國民黨新北市議員江怡臻表示，426凱道遊行之後，民眾對於民進黨的憤怒，轉為對國民黨的支持，湧入服務處詢問連署罷免的聲音，更是增加許多，朱主席的軍令狀是回應民眾需求，務必不讓民眾失望。

江怡臻說，在民進黨目前連署情況看來，綠營軍令狀已成為作給黨中央看的形式主義，而在國民黨方面，此時應充分把握民氣，透過黨籍民代和各組織，轉換為實際罷綠的力量。

民進黨新北市議員張嘉玲分析2點原因，第一，朱立倫最近展現個人的無敵戰鬥力，這段時間不論是死亡連署，或是造假問題，都無力反駁，加上台北市長蔣萬安展現戰鬥力喊出要倒閣，為了保住自己的位子，先去圍北檢，為426遊行準備，但為時已晚。

張嘉玲表示，第一階段倡議就有這麼多偽造的部分，根本無力組織，甚至連基隆民政處長都被抓，出問題時，朱立倫就該喊出開除黨籍，擺出態度，但都沒有，一但出事就沒有其他人可以繼續運作。

張嘉玲表示，第二點，她認為此舉倉促無力，當初是國民黨先喊罷免，還要以罷制罷，卻都做違法的事情，黨內的人要怎麼挺你？朱立倫喊要罷免賴清德，不是打假球，根本不懂什麼是罷免，不是可以虛應故事，能做到就好，想要求議員、黨內做到這些事情，應該要先上課，至少要做到守法。