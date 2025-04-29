張雅屏：雙標還辯解不是政治辦案 民進黨裝什麼清純？

檢調偵辦大罷免連署案，昨再搜索國民黨新北與基隆市黨部。國民黨前副秘書長張雅屏表示，這麼明顯的雙標，這麼明顯的小案大辦，還要去辯解民進黨這不是政治辦案。明擺著要用司法當工具去滅一個政黨，還要裝什麼清純？

張雅屏指出，批判在野黨控訴執政黨政治辦案，多數是強調幽靈連署很嚴重。「多嚴重？」有如詐欺犯一般，受害者家破人亡？有如黑道火拚一樣，造成人民恐慌？有如毒品槍械問題，破壞社會安寧？

張雅屏說，更有甚者稱，因為各地方同時都有死亡連署與國民黨有關，所以是組織性的，而偽造文書是犯罪，所以幽靈連署是組織犯罪。全國都有LINE的詐欺事件，而LINE是跨國公司，所以LINE是跨國詐欺大案主謀？

張雅屏質疑，無論是罷藍還是罷綠，同樣有偽造，為何目前罷綠的被羈押的已超過十人，而罷藍的一個都沒有？為何當年罷免高雄市長韓國瑜時，檢察官為罷免團體解釋，無羈押也無起訴的放過偽造與死亡連署？

他批評，這麼明顯的雙標，這麼明顯的小案大辦，還要去辯解民進黨這不是政治辦案。明擺著要用司法當工具去滅一個政黨，還要裝什麼清純？