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罷綠連署涉偽冒 國民黨新北市黨部書記長羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北地檢署偵辦新北市綠委連署罷免案，昨再度兵分三路搜索國民黨新北市黨部，市黨部書記長陳貞容稍早遭法院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北地檢署偵辦新北市綠委連署罷免案，昨再度兵分三路搜索國民黨新北市黨部，市黨部書記長陳貞容稍早遭法院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

檢調兩周前甫針對新北市綠委連署罷免案發動大規模約談，昨再度兵分三路搜索國民黨新北市黨部，其中市黨部書記長陳貞容經19小時調詢後，移送新北地檢署複訊，今天凌晨遭聲押禁見。新北地方法院上午開庭，稍早裁定陳女涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪犯嫌重大，且有串證之虞，裁定羈押禁見。

檢調日前第一波偵蒐行動時，約談國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華和多名地方黨工、志工，以及立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案領銜人、備補領銜人等罷團成員共37人。

當時新北檢複訊後，將謝、蔡、羅、應，及蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法嫌疑重大，且有串、滅證之虞聲押禁見，後來各獲法院裁定以3至20萬元交保。檢方一度對應男以外5人提起抗告，卻遭高等法院駁回，且不得再抗告。

據了解，檢調經分析、勾稽上一波搜索所得事證後又有新發現，這次直搗新北市黨部，以被告身分約談上述4人。直到陳女遭檢方聲押時，已接受19個小時的訊問，最後仍被裁定羈押。

偽造文書 國民黨 罷免

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