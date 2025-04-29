快訊

自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到「克什米爾恐攻」畫面

NBA／巴特勒回歸上演關鍵罰球加籃板 勇士險勝火箭聽牌

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】劍指國民黨組織犯罪 林右昌下指導棋？

聯合報／ 主筆室
對於賴清德總統（右）是否下令助攻罷免案？民進黨秘書長林右昌（左）表示，罷免行動是公民團體自主，民進黨一貫立場就是從旁全力協助。圖為兩人共同出席「台北母娘文化季米龍開光儀式」。圖／聯合報系資料照片
對於賴清德總統（右）是否下令助攻罷免案？民進黨秘書長林右昌（左）表示，罷免行動是公民團體自主，民進黨一貫立場就是從旁全力協助。圖為兩人共同出席「台北母娘文化季米龍開光儀式」。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人卓冠廷昨天大膽宣布，賴清德總統下令，「民進黨罷免案每區都要救，國民黨立委35個罷免案每區都要過」；民進黨秘書長林右昌今天更直指，國民黨罷免民進黨立委有組織犯罪之嫌。不禁令人懷疑，「昨日統促黨、今日國民黨」，內政部曾聲請解散統促黨，林右昌是否在向內政部長劉世芳下指導棋？

卓冠廷昨天在政論節目表示，賴清德下令罷免案每區都要救，國民黨立委35個罷免案都要過；賴清德直接交辦林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。卓冠廷大膽揭密，黨內不敢直呼名諱的罷免案「影武者」，呼之欲出。

國家元首若下令助攻罷免案非同小可，不僅證實形同新黨國體制，更令人質疑以黨領政，國家機器公然偏頗，難怪檢調東廠大軍出動「辦藍不辦綠」。與其質疑國民黨是組織犯罪，不如說執政黨更像組織犯罪的「首謀」，最大的問題是「賭徒、莊家都是同一人」，賭輸就翻桌重來，籌碼卻是全民的資產。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天立即出面滅火表示，「黨團並沒有收到，也沒有聽到黨主席說過35席要全過或媒體所解讀的主席下達軍令狀，並未聽聞有這樣的消息。」民進黨網內互打，幹事長打臉發言人，卓冠廷是否應該出面說明，到底是膨風說謊或洩漏國家機密？

林右昌則提出「折衷說法」表示，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是從旁全力協助、並維護公民團體權利。值得關注的是，林右昌特別提及，國民黨罷免民進黨立委時被發現偽造文書、死亡連署、抄名冊等事證，也有許多人承認犯罪事實，既然跨縣市國民黨部都有這樣的狀況發生，不禁讓社會懷疑，「這是不是系統性、有組織的犯罪行為」？

不過，林右昌說法曖昧不負責任，全力支持不主導，就是有人縱火，民進黨在一旁煽風點火，這是在辯稱「幫凶、非主謀」的說詞嗎？事實上，民進黨舉黨國之力發動大罷免，揚言35席藍委全罷免，國民黨使盡全力也只推16件罷免案過二階，誰比較像系統、組織，不是很清楚嗎？

根據政黨法及憲法增修條文規定，若政黨的行為或目標危害國家安全或自由民主的憲政秩序，內政部可依法向憲法法庭聲請解散。劉世芳日前表示，統促黨長久以來危害中華民國存在，對自由民主憲政秩序有很大戕害，所以內政部引用政黨法25條、26條及憲法增修條文第5條，聲請由憲法法庭判決是否解散。

國民黨各地方黨部被搜索，重要幹部甚至被羈押和聲押，國民黨立委翁曉玲指出，賴政府有意將國民黨打成結構性組織犯罪政黨，未來甚至還能扣上「違憲政黨」大帽子，向憲法法庭聲請解散國民黨。

「昨日統促黨、今日國民黨」，一直是在野黨公開的秘密，林右昌如今打開了「潘朵拉的盒子」，網友常戲稱的「國民黨不倒，台灣不會好」，是否一語成讖？

劉世芳 卓冠廷 國民黨 林右昌 民進黨 罷免 賴清德

延伸閱讀

影／國民黨遭查幽靈連署 林右昌批作弊被抓還怪老師抓作弊

卓冠廷稱賴清德下令35藍委二階罷免全過 林右昌：黨沒主導

林右昌：國民黨假連署涉組織犯罪 孫中山在世會氣到說不出話

卓冠廷曝賴清德下軍令 罷藍委35席二階都要過

相關新聞

卓冠廷稱賴清德下令35藍委二階罷免全過 林右昌：黨沒主導

綠營持續推動大罷免，傳出賴清德總統下令，35位國民黨立委罷免案二階連署都要通過。民進黨秘書長林右昌今天表示，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是全力協助、並維護公民團體權利，黨中央有五項指示、要求，希望所有黨公職全力協助，態度很清楚，就是從旁全力支持。

基檢查辦罷綠議員死亡連署 聲押基市府民政處長、領銜人

基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，昨天發動搜索帶回多人偵訊後，今天聲押基市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發，國民黨基隆市黨部主委吳國勝等3人分以30萬元至3萬元交保。

【重磅快評】卓榮泰要朱立倫詳讀憲法？蘇貞昌躺著也中槍

國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴總統」，由於須有3分之2立委同意才能提交公民投票，行政院長卓榮泰今天受訪時就說「憲法明有規定，請詳讀憲法之後，再來提出自己的看法」；不過，卓榮泰可能忘了，2012年民進黨也提案罷免馬英九，那時民進黨的立委席次可比國民黨少得多了，但國民黨也沒有消遣民進黨主席蘇貞昌回家詳讀憲法。

林右昌批朱立倫背棄孫中山 藍怒回：別拿國父墊背

國民黨主席朱立倫昨天宣布將發動罷免總統賴清德運動。民進黨秘書長林右昌批朱是背棄孫中山的黨主席。國民黨發言人楊智伃反擊，林右昌不要臉就別拿孫中山墊背，如果孫中山在世，看到綠共操作司法、打壓異己、踐踏民主，早就提槍起義，把假民主、真獨裁的敗類掃進歷史垃圾堆。

朱立倫喊罷免賴總統 藍指回應民眾需求、綠批為保主席之位

國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統，指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動。藍營議員認為，朱主席的軍令狀是回應民眾需求；但綠營議員分析，這只是朱立倫要保住自己主席位子的做法。

張雅屏：雙標還辯解不是政治辦案 民進黨裝什麼清純？

檢調偵辦大罷免連署案，昨再搜索國民黨新北與基隆市黨部。國民黨前副秘書長張雅屏表示，這麼明顯的雙標，這麼明顯的小案大辦，還要去辯解民進黨這不是政治辦案。明擺著要用司法當工具去滅一個政黨，還要裝什麼清純？ 張雅屏指出，批判在野黨控訴執政黨政治辦案，多數是強調幽靈連署很嚴重。「多嚴重？」有如詐欺犯一般，受害者家破人亡？有如黑道火拚一樣，造成人民恐慌？有如毒品槍械問題，破壞社會安寧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。