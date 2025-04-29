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賴主席要罷免全通過？ 林右昌：僅協助

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨秘書長林右昌29日於記者會表示，民進黨僅協助罷團連署，並非主導罷免。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨秘書長林右昌29日於記者會表示，民進黨僅協助罷團連署，並非主導罷免。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

罷免公民團體自主行為，並非由民進黨主導，但會全力予以協助！」針對總統兼主席的賴清德要求罷免35位藍委全過的說法，民進黨秘書長林右昌29日在記者會時如此回應。針對國民黨主席朱立倫揚言推動罷免賴清德，林右昌批評說，國民黨將進行黨主席選舉，朱立倫為了連任讓言詞激進化，卻對該黨與民眾無益。

民進黨新北市議員卓冠廷28日在政論節目透露，身兼民進黨主席的總統賴清德下令每區的罷免連署都要救，泛藍立委35個罷免案二階段都要過，賴更直接交辦林右昌，若有人抱怨民進黨的議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。

民進黨扮演協助角色

對此，林右昌特別召開記者會，對上述狀況，他僅表示，罷免是公民團體自主行為，並非民進黨主導，且民進黨的5項協助作為過去都有公開宣示：第一，民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處轉化為挺公民的民主連署站；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被侵擾；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。

有媒體詢問，近日有罷免國民黨立委馬文君的罷團指控，民進黨南投縣議員陳宜君並未積極協助連署，且罷免馬文君的連署書只差3千張，若未達標首先要究責該議員。林右昌僅表示，個別罷區的黨公職是否有努力協助，都會全力了解與關心，若有不夠積極的會提醒，但不針對個案進行評論。

批朱為己不為民

對於國民黨主席朱立倫近日宣布要推動罷免賴清德，林右昌批評說，各界要關心朱立倫推動罷免的目的，數個月後國民黨將舉辦黨主席選舉，朱立倫如今的動作與言行都趨向極端，恐是為了鞏固黨主席之位，並非為了國民黨整體，還有民眾的利益著想。

林右昌也另外提醒，國民黨多地的地方黨部都有傳出偽造連署、抄名冊的狀況，且很多人也承認犯罪事實，讓社會懷疑是系統性組織犯罪，朱立倫不只要向全民道歉，更應負起政治責任。

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