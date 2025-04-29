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朱立倫下動員令投入罷免 專家：一半憤怒一半害怕情緒正蔓延

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

國民黨主席朱立倫昨日宣布所有黨籍民代全面投入罷免綠委的二階段連署，並將連署成果列入考核、對外公告，讓藍營支持者了解各地進度。政治專家說，「一半憤怒，一半害怕」情緒正蔓延，朱立倫的軍令成效如何，仍有待觀察。

新北市藍營議員也紛紛回應，目前各地連署行動持續推進。議員林國春表示，議員服務處中正路100號將作為全國連署的重要據點，且很早就開始運作，目前每天都有穩定的民眾到場連署。議員周勝考則說，地方全力配合黨部推動，因近期遭遇搜索、收押事件，目前未有新指令，連署狀況仍順其自然進行，持續有人到場支持。議員曾煥嘉也指出，目前依據市黨部指示推動連署，以自願方式讓民眾參與，整體情況正常。

新北市議員劉美芳批評，民進黨政府濫用公權力，打壓國民黨罷免行動。她指出，新北市黨部書記長陳貞容僅因協助第二階段連署事務，就遭檢方聲押禁見，導致民眾因畏懼司法追殺而不敢簽署、不敢進入黨部，甚至不敢在社群媒體表態支持。劉美芳痛批，「這就是民進黨所謂的『民主進步』嗎？」並嚴正呼籲民進黨停止濫用司法資源，尊重民眾選擇權。

中山大學榮譽教授廖達琪分析，目前國民黨地方黨部多位正式黨職人員遭收押，影響重大，連署行動只能依賴地方議員、立委系統來推進。她認為，藍營基層民代有一定基礎，應可對連署有所幫助，但實際成效仍待觀察。此外，民進黨中央也已下令各地全力動員，部分地區如花蓮已投入大量志工與民間力量支援，國民黨則需依賴民代系統串聯。她指出，朱立倫本身在黨內地位不穩，這次號令能否有效動員，尚有待後續驗證。

廖達琪認為，民進黨近期動作強硬，對社會氛圍產生「一半害怕、一半憤怒」的情緒，國民黨若能有效動員地方系統，在部分選區完成第二階段連署10%的門檻仍有機會，但未來走勢仍取決於基層組織力與社會支持度變化。

新北市議員林國春表示，他的服務處中正路100號是全國的連署點，每天都有穩定的民眾到場連署。圖／林國春服務處提供
新北市議員林國春表示，他的服務處中正路100號是全國的連署點，每天都有穩定的民眾到場連署。圖／林國春服務處提供
國民黨板橋區黨部仍有許多黨員用行動支持，熱情喊加油。記者張策／攝影
國民黨板橋區黨部仍有許多黨員用行動支持，熱情喊加油。記者張策／攝影
國民黨新北板橋區黨部有許多黨員用行動表達支持，高呼「加油」，相互打氣。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北板橋區黨部有許多黨員用行動表達支持，高呼「加油」，相互打氣。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北板橋區黨部有許多黨員用行動表達支持，高呼「加油」，相互打氣。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北板橋區黨部有許多黨員用行動表達支持，高呼「加油」，相互打氣。記者王慧瑛／攝影
新北市議員林國春表示，他的服務處中正路100號是全國的連署點，每天都有穩定的民眾到場連署。圖／林國春服務處提供
新北市議員林國春表示，他的服務處中正路100號是全國的連署點，每天都有穩定的民眾到場連署。圖／林國春服務處提供
國民黨新北板橋區黨部有許多黨員用行動表達支持，高呼「加油」，相互打氣。記者王慧瑛／攝影
國民黨新北板橋區黨部有許多黨員用行動表達支持，高呼「加油」，相互打氣。記者王慧瑛／攝影
國民黨板橋區黨部仍有滿滿的黨員支持，熱情喊加油。記者張策／攝影
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國民黨 朱立倫 罷免

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