影／國民黨遭查幽靈連署 林右昌批作弊被抓還怪老師抓作弊
民進黨秘書長林右昌今天針對時事舉行回應記者會，林右昌批朱立倫和傅崐萁兩人用盡手段，要把台灣搞亂搞砸，讓民進黨政府無法穩定施政，共產黨才有機會。
林右昌一開場就批評，看到國民黨主席朱立倫近來的言行，未來國民黨史將會記載，國民黨在朱立倫擔任黨主席時，附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，是一個背棄孫中山，踐踏三民主義，毀壞五權憲法的黨主席。朱立倫與傅崐萁似乎奉行毛澤東的論點：天下大亂，情勢大好。兩人用盡手段，要把台灣搞亂搞砸，讓民進黨政府無法穩定施政，如此國民黨的朱傅體制才有機會，共產黨才有機會。
林右昌說朱立倫近來大肆批評罷免團體是惡罷，這是公開侵犯汙衊公民的行為，更何況罷免是憲法賦予人民的基本權力，自2017年修法以來，成案並投票的罷免案總計有27件，成功罷免的有7件，從市長、立委、議員到村里長，不分國民兩黨還是無黨籍都有，國民黨也曾運用此一權利進行罷免並且成功，現在卻因害怕被罷免，昨是今非批評罷免權，散播謠言鼓動群眾，反民主莫過於此。林右昌又說，如今罷免案的遍地野火起源於傅崐萁到中國返台之後，推動的一系列擴權濫權毀憲的一個法案，造成台灣人民對於民主失控的憤怒與不安，面對罷免的風潮，最好的降溫手段就是藍、白在立院回歸正常立法、合理監督。但國民黨不去思考問題的本源，竟然找了一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊的奧步，如果孫中山還在世， 孫中山都會氣到話都說不出來。
林右昌表示，罷免國民黨立委的連署，是公民在街頭、在巷弄，按照法律一張一張一筆一畫簽出來的。為求慎重，有錯字就整張重寫，民眾不厭其煩寫到對為止。 現在國民黨部被搜，是因為國民黨違法作弊抄名冊假連署，這涉及系統性的組織犯罪行為。國民黨作弊被抓到，居然還怪老師抓作弊？大家現在想知道的是，黨主席朱立倫是否事先知情，甚至下令，還是都推給下面的人，朱立倫不要迴避，應該說清楚講明白。
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