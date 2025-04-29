朱立倫喊罷免賴總統 張麗善：對領導人最大的諷刺
國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動，雲林縣長張麗善今表示，當人民喊出罷免總統，已是對總統最大的不信任，不僅是警示，也是最大的諷刺。
民進黨新北市議員卓冠廷透露，黨主席賴清德曾在一次中常會下軍令，連署罷免藍委35個全要過，朱立倫則反嗆全黨展開罷免賴總統運動。
張麗善表示，賴清德總統上任至今，不斷透過政權、兩套標準打壓異己，這不是民主自由的社會該有的，不要內亂、內鬥，當家不鬧事，這才是大家的期待。
張麗善說，大家都知道要罷免總統不是那麼容易，雖然在這個程序上面，也許沒有辦法那麼順利，但是當人民喊出「罷免賴清德總統」，這已經是對總統最大的不信任。
張麗善說，這對賴清德總統不僅是一個警示，提醒他應該盡快安內攘外，沒辦法受到人民的愛戴，對於國家領導人，真的也是非常大的一個諷刺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言