快訊

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

朱立倫喊罷免賴總統 張麗善：對領導人最大的諷刺

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，罷免總統雖不容易，但已經表示人民對總統的不信任。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，罷免總統雖不容易，但已經表示人民對總統的不信任。記者陳雅玲／攝影

國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動，雲林縣長張麗善今表示，當人民喊出罷免總統，已是對總統最大的不信任，不僅是警示，也是最大的諷刺。

民進黨新北市議員卓冠廷透露，黨主席賴清德曾在一次中常會下軍令，連署罷免藍委35個全要過，朱立倫則反嗆全黨展開罷免賴總統運動。

張麗善表示，賴清德總統上任至今，不斷透過政權、兩套標準打壓異己，這不是民主自由的社會該有的，不要內亂、內鬥，當家不鬧事，這才是大家的期待。

張麗善說，大家都知道要罷免總統不是那麼容易，雖然在這個程序上面，也許沒有辦法那麼順利，但是當人民喊出「罷免賴清德總統」，這已經是對總統最大的不信任。

張麗善說，這對賴清德總統不僅是一個警示，提醒他應該盡快安內攘外，沒辦法受到人民的愛戴，對於國家領導人，真的也是非常大的一個諷刺。

卓冠廷 國民黨 張麗善 朱立倫 民進黨 罷免 賴清德

延伸閱讀

朱立倫嗆罷賴清德 卓榮泰酸：請詳讀憲法後再提出看法

影／朱立倫啟動罷免總統賴清德 盧秀燕笑著連說兩次這4字

朱立倫嗆罷免彈劾賴總統 黃國昌：下台已是多數人心聲

影／反制綠營大搜索 朱立倫：全面罷免賴清德

相關新聞

卓冠廷稱賴清德下令35藍委二階罷免全過 林右昌：黨沒主導

綠營持續推動大罷免，傳出賴清德總統下令，35位國民黨立委罷免案二階連署都要通過。民進黨秘書長林右昌今天表示，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是全力協助、並維護公民團體權利，黨中央有五項指示、要求，希望所有黨公職全力協助，態度很清楚，就是從旁全力支持。

基檢查辦罷綠議員死亡連署 聲押基市府民政處長、領銜人

基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，昨天發動搜索帶回多人偵訊後，今天聲押基市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發，國民黨基隆市黨部主委吳國勝等3人分以30萬元至3萬元交保。

【重磅快評】卓榮泰要朱立倫詳讀憲法？蘇貞昌躺著也中槍

國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴總統」，由於須有3分之2立委同意才能提交公民投票，行政院長卓榮泰今天受訪時就說「憲法明有規定...

影／國民黨遭查幽靈連署 林右昌批作弊被抓還怪老師抓作弊

民進黨秘書長林右昌今天針對時事舉行回應記者會，林右昌批朱立倫和傅崐萁兩人用盡手段，要把台灣搞亂搞砸，讓民進黨政府無法穩定施政，共產黨才有機會。

藍新北黨部書記長遭聲押 主委黃志雄轟：小案大辦輕罪重判太惡劣

新北地檢署指揮調查局昨直搗國民黨新北市黨部搜索，書記長陳貞容、書記朱蓓儀、板橋區黨部書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇都被帶回調查，昨天深夜朱、蔡、羅請回，陳貞容被檢方聲押，預計今天上午11時開羈押庭，新北市黨部主委黃志雄氣憤地說，司法辦藍一向轟轟烈烈，小案大辦、輕罪重判，非常惡劣。

朱立倫喊罷免賴總統 張麗善：對領導人最大的諷刺

國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動，雲林縣長張麗善今表示，當人民喊出罷免總統，已是對總統最大的不信任，不僅是警示，也是最大的諷刺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。