藍新北黨部書記長遭聲押 主委黃志雄轟：小案大辦輕罪重判太惡劣
新北地檢署指揮調查局昨直搗國民黨新北市黨部搜索，書記長陳貞容、書記朱蓓儀、板橋區黨部書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇都被帶回調查，昨天深夜朱、蔡、羅請回，陳貞容被檢方聲押，預計今天上午11時開羈押庭，新北市黨部主委黃志雄氣憤地說，司法辦藍一向轟轟烈烈，小案大辦、輕罪重判，非常惡劣。
黃志雄說，黨部有為陳貞容等人請律師，嚴陣以待。黃說，4月15日搜索板橋區、三重區黨部時，當時26名黨工、志工、領銜人、發起人等獲得交保，原以為告一段落了，不料昨天又發動第二波動，其中朱、蔡、羅都是繼4月15日搜索區黨部後，第二次遭傳喚到案。
黃志雄說，司法資源目前掌握在綠營手上，綠營正在對在野黨下重手，用不合比列原則的方式辦案，逼人取供，司法為政治，台灣民主正在倒退。只能期待讓證據、事實說話。
經過4月15日區黨部搜索經驗，昨天市黨部被搜索，黨工心情普遍比上次淡定，黨部仍瀰漫低氣壓，一樓櫃台陳姓志工直呼「檢調真的太誇張，步步進逼」，黨部也聯繫律師陪同製作筆錄。
新北市黨部主委黃志雄的5樓辦公室不在搜索範圍，但談起「被抄家」，黃志雄氣得說，辦案人員拂曉出擊，直接到住處帶人，同住家人勢必會受到驚嚇，面對不是惡性重大的案件，為何要如此粗暴？
黃還說，他聽聞檢調在辦其他縣市罷藍連署案件時，還給證人很大彈性，通知對方上午或下午方便時段到案即可，對藍營黨部、黨工卻是下重手，明顯是差別待遇。
國民黨新北市黨部今天照常運作，不少黨員主動來填連署書，70多歲盧姓男子一早洗腎結束後，騎著機車直奔板橋區黨部，志工告知他，因為他戶籍在板橋東區，無法填寫罷免綠委張宏陸的連署書，志工不忘提醒他「若有進入投票，記得出來填反對罷免葉元之的票」。
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