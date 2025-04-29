國民黨總動員助罷免綠營民代 戴錫欽：二階達標、三階激發投票

國民黨主席朱立倫昨天下令黨籍民代要協助罷免民進黨立委，並會納入KPI考核。台北市議長戴錫欽昨天接下國民黨台北市黨部代理主委一職，他上午受訪表示，針對KPI，黨中央會有明確說明，但他認為，重點是完成二階的連署，未來即便進入三階，要把支持的民眾，能夠激發出來投票，這是預定的目標。

戴錫欽說，執政黨刻意漠視在國會不是少數的現實，對在野黨發起無差別的大罷免攻擊，這已經不是民主政治該有的常態，既然執政黨執意如此，而且賴總統也下了軍令狀，要求民進黨以及黨公職都必須要全力動員的情況之下，國民黨所有的民意代表，不管中央或地方，都必須有這樣的覺悟，不管是不是在自己的選區，大家都必需要團結一心同仇敵慨。

對於朱立倫祭出KPI，戴錫欽說，不管是KPI值或是責任額，這都只是一個激勵內部團結一心的動作，只要大家能夠面對現有的政治情勢做出正確的判斷，一起努力，相信國民黨可以度過現在的難關。

至於是否會影響到2026年選舉，戴錫欽說，如果無法過這關，坦白講2026的地方選舉勢必受到嚴重的衝擊，現有的政治情勢，已經衝擊到包括國民黨未來的繼續生存，以及在野黨重返執政的目標，他覺得所有的黨公職、所有的民意代表，不分中央地方，必須有這樣的覺悟，認清現有的台灣政治情勢，大家團結一心共同努力。

對於黨內傳出北市地方不合？戴錫欽指出，其實過去2年在市議會，在蔣萬安擔任市長之後，不管是在重要的政策或法案，關鍵的表決時刻，國民黨大家都是團結一致的，所以這部分他不會太擔心。

另外，昨天代理主委的人事發布，戴錫欽也說，就是在溝通過程當中，有沒有對接到的狀況，中間過程或許有一些小小瑕疵，但我覺得這不是太嚴重，也不影響我們的團結。

對於代理工作，戴錫欽指出，北市黨部過去在黃呂主委的帶領之下，不管是面對執政黨大罷免，或是在進行反制罷免的相關連署，準備動作做得很紮實，各區執行長或地方黨部黨工，也對這既定目標做相關準備，他的工作只是在黃呂錦茹主委不在這段時間，代理她的職務，把相關已經上軌道的工作，做得更加紮實，也團結現在可能有些低落的士氣 ，朝共同目標繼續努力，團結整個國民黨。