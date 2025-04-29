檢方聲押基隆民政處長 被罷免鄭文婷：疑更高層涉入

檢方偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，今聲押基市府民政處長張淵翔等3人。鄭文婷表示，合理懷疑有市府更高的主管牽涉其中，檢方應釐清，「不是任由這件事情好像跟基隆市長一點關係都沒有」。

檢調昨持法院核發的搜索票，前往國民黨基隆市黨部等6處地點搜索，市調站將嫌疑人、證人帶回調查後，國民黨基隆市黨部書記長李銘議、一組總幹事蕭壯峰完成筆錄後請回。

市調站昨天午夜將罷鄭領銜人紀文荃、備補領銜人許紹業和罷張領銜人游正義、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發移送檢方複訊。另依調查內容，傳訊張淵翔到案說明後也送檢方複訊。

檢方今以張金發、紀文荃、張淵翔涉分涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。吳國勝、游正義、許紹業分別以30萬元、15萬元、3萬元具保候傳。

鄭文婷說，全國各地偵辦有關死亡連署案，從頭到尾、從南到北，一直都是只有黨部牽涉其間，而今天是基隆市政府民政處也牽涉其間，「基隆市又是全國首創」，有沒有更上層的主管牽涉其間，基隆市政府應該要說清楚、講明白。

鄭文婷表示，合理懷疑還有更高的主管牽涉其中，因為紀文荃在3月初「擺拍」，說2個小時募集到200份連署書的時候，現場完全沒有人。這些名單難道是民政處提供的？還是市政府其他的人提供？這個部分都應該要釐清，不是任由這件事情好像跟基隆市長一點關係都沒有。我們不希望黨政不分，而這件事就是黨政不分。

鄭文婷指張淵翔曾擔任基隆市選委會總幹事，因為不適任被撤換掉。只是撤換之後是由民政處副處長擔任總幹事。副處長受處長指揮執行交辦工作，張有沒有透過這樣的一層關係，應該要坦然面對。

鄭文婷認為，最重要的是張淵翔今天會被聲押，吳國勝是市黨部主委，為什麼可以交保？最大的差別很顯然吳說了什麼，坦白從寬。如果不坦白的話，就要面臨被羈押的命運。

張淵翔涉入罷免偽造文書案，媒體今天詢問基隆市長謝國樑看法，並提及謝去年罷免時，張擔任選委會總幹事，也有人質疑行政不中立。

謝國樑回應，有關去年（罷免）的相關問題，是完全臆測的假設性的問題，他就不回答。但是從所有法院的判定跟去年投票的結果，相信大家都很清楚，市府在刑事、民事及所有權的官司，到目前為止都是站得住腳的。基市府對於去年所發生的事情，可以抬起胸膛來告訴大家，去年的罷免是沒有正當性的。