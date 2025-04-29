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卓冠廷稱賴清德下令35藍委二階罷免全過 林右昌：黨沒主導

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影

綠營持續推動大罷免，傳出賴清德總統下令，35位國民黨立委罷免案二階連署都要通過。民進黨秘書長林右昌今天表示，罷免行動是公民團體自主，從來不是民進黨主導，一貫立場就是全力協助、並維護公民團體權利，黨中央有五項指示、要求，希望所有黨公職全力協助，態度很清楚，就是從旁全力支持。

民進黨新北市議員卓冠廷昨天政論節目表示，賴清德下令罷免案每區都要救，國民黨立委35個罷免案都要過，賴更直接交辦林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。

林右昌表示，有關罷免狀況還是要尊重公民團體統計結果，黨中央不方便回應，但各罷團需要的協助，民進黨只有一個立場就是全力支援，過去到現在都是如此，至於特別困難的選區，都已經有組織團隊、人力在支援，都尊重公民團體發言。

林右昌說，國民黨在進行罷免民進黨立委時，被發現偽造文書、死亡連署、抄名冊等事證，也有許多人承認犯罪事實，既然跨縣市國民黨部都有這樣的狀況發生，不禁讓社會懷疑，這是不是系統性、有組織的犯罪行為。

林右昌表示，國民黨即將選黨主席，國民黨主席朱立倫說要罷免總統，所有動作跟言行走極端路徑，目的是否為了鞏固黨主席位置，而不是為了國民黨也不是為了國家社會。

公民團體 卓冠廷 林右昌 民進黨 罷免 賴清德

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