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林右昌：國民黨假連署涉組織犯罪 孫中山在世會氣到說不出話

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影

罷免連署議題延燒，民進黨秘書長林右昌今天表示，孫中山早在1924年4月26日，民權主義第六講就講過何謂罷免權，但國民黨不去思考問題的本源，竟然找了一堆假公民、真黨工，使出假連署、真抄名冊的奧步，如果孫中山還在世，都會氣到話都說不出來。

林右昌指出，國民黨史未來將會記載，國民黨在朱立倫擔任黨主席時，附和中共謀台，縱容毀憲亂政，用作弊反民主，推青年當人頭，是一個背棄孫中山，踐踏三民主義，毀壞五權憲法的黨主席。

林右昌說，歷史性總是驚人的巧合與諷刺，朱立倫與國民黨立院黨團總召傅崐萁似乎奉行毛澤東的論點：天下大亂，情勢大好。兩人用盡手段，要把台灣搞亂搞砸，讓民進黨政府無法穩定施政，如此國民黨的朱傅體制才有機會，共產黨才有機會。

林右昌表示，朱立倫近來大肆批評罷免團體是惡罷，這是公開侵犯汙衊公民的行為，罷免是憲法賦予人民的基本權力，自2017年修法以來，成案並投票的罷免案總計有27件，成功罷免的有7件，從市長、立委、議員到、村里長，不分國民兩黨還是無黨籍都有，國民黨也曾運用此一權利進行罷免並且成功，現在卻因害怕被罷免，昨是今非批評罷免權，散播謠言鼓動群眾，反民主莫過於此。

林右昌指出，孫中山說過，「關於民權的方法，世界上有了一些什麼最新式的發明呢？第一個是選舉權…在政治之中是不是夠用呢？專行這一個民權，好比是最初次的舊機器，只有把機器推到前進的力，沒有拉回來的力。現在新式的方法除了選舉權之外，第二個就是罷免權。人民有了這個權，便有拉回來的力，這好比是新式的機器，一推一拉，都可以由機器的自動。」

林右昌說，孫中山當年的概念很清楚，罷免權是民主的煞車機制，當民主失控，罷免權就該介入，而介入的主體是人民，不是國民黨的名冊。如今罷免案的遍地野火起源於傅崐萁到中國返台之後，推動的一系列擴權濫權毀憲的一個法案，造成台灣人民對於民主失控的憤怒與不安，面對罷免的風潮，最好的降溫手段就是藍、白在立院回歸正常立法、合理監督。

林右昌表示，當死亡連署的比例高到不合常理時，表示這些連署提案的合法性與有效性是有問題的，也間接證實社會上對國民黨抄名冊的懷疑。在國民黨部被搜，是因為國民黨違法作弊抄名冊假連署，這涉及系統性的組織犯罪行為。國民黨作弊被抓到，居然還怪老師抓作弊，朱立倫不只應向全民道歉，更應該負起政治責任。

中共 國民黨 孫中山 朱立倫 林右昌 罷免

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