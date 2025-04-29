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謝國樑談羈押：被告有防禦權 不配合能否押人可探討

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑上午表示，檢方有偵查權，被告有防禦權，不吐實或不配合是不是羈押要件，大家可探討。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑上午表示，檢方有偵查權，被告有防禦權，不吐實或不配合是不是羈押要件，大家可探討。記者邱瑞杰／攝影

檢方偵辦罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，今天聲押基市府民政處長張淵翔等3人。基隆市長謝國樑上午表示尊重檢方，被偵查對象把事情說清楚是最好的對策。只是檢方有偵查權，被告人有防禦權，不吐實或不配合是不是羈押要件，大家可探討。

基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免林沛祥，國民黨基隆市黨部與民團基隆公共事務學會，發動罷免市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）反制。鄭、張向檢方舉發罷免案提議人中有人已已死亡，檢調昨持法院核發的搜索票，前往國民黨基隆市黨部等6處地點搜索。

市調站人員昨將涉嫌偽造文書等罪嫌的罷鄭領銜人紀文荃、備補領銜人許紹業和罷張領銜人游正義帶回調查，並在搜索國民黨市黨部後，將市黨部主委吳國勝、書記長李銘議、一組總幹事蕭壯峰和仁愛區黨部主任張金發依證人身分帶回調查。

市調站完成筆錄後，把紀文荃、許紹業、游正義、吳國勝、張金發和張淵翔移送檢方複訊。李銘議和蕭壯峰製作筆錄後請回。

檢方今以張金發、紀文荃、張淵翔涉分涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。吳國勝、游正義、許紹業分別以30萬元、15萬元、3萬元具保候傳。

謝國樑對此表示，尊重司法，也鼓勵所有被偵查對象，把事情都說出來，配合檢調調查。偽造文書罪本刑5年以下，在刑法理論不能算是重罪，希望被偵查對象最好都能夠講清楚。說個詳細，說個清楚，應該是最好的應對策。

謝國樑說，略秉持無罪推定原則，繼續觀察事情的後續發展，他尊重不管是市調站、地檢署或是基隆地方法院的相關決定和裁定。至於是否調整張的職務，要看後續法院跟不同審級司法機關後續裁定決定。

謝國樑表示，尊重檢方所採取的比例原則，只是罪行尚未定讞之前，是不是要採取剝奪人身自由的強制處分手段，是刑法理論上繼續討論的部分。

謝說，羈押的3個主要要件是涉犯5年以上重罪、有逃亡之虞及有於串證或企圖湮滅證據之虞。如果不吐實或不配合，是不是屬於羈押要件，可供大家探討。因為檢察官有偵查權，被告有防禦權，雙方就是在合理的司法天平底下，做應該要有的論述跟辯論，最後尊重法院裁定。希望檢方尊重「羈押三要件」，是不是必要採取剝奪人身自由手段，尤其在罪行還沒有定讞之前。拜託大家深思。

基隆 張淵翔 林沛祥 罷免 聲押 謝國樑

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