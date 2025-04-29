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朱立倫嗆罷賴清德 卓榮泰酸：請詳讀憲法後再提出看法
國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴總統」，但依「憲法增修條文」須有3分之2立委同意才能提交公民投票，但在野立委目前在立院的席次僅勉強過半。行政院長卓榮泰今天受訪時就說，「憲法明有規定，請詳讀憲法之後，再來提出自己的看法」。
朱立倫指控，賴清德總統指揮檢調對在野黨辦到底，當然不會收手，除了喊出「罷免賴總統」，也下軍令狀，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。
立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時指出，他不評論司法個案，但請國人尊重司法，讓檢調能夠依照證據辦案，給國人真實面貌；至於罷免總統，「憲法明有規定，請詳讀憲法之後，再來提出自己的看法」。
根據「憲法增修條文」，總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員4分之1提議，全體立法委員3分之2同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。
目前泛藍陣營加上民眾黨立委席次共62席，不足全體立委3分之2、76席門檻，因此罷免總統主張被外界視為難度極高。
另針對民進黨發言人、新北市議員卓冠廷透露，身兼民進黨主席的賴清德總統曾在中常會下軍令，要求罷免35席泛藍陣營立委二階連署都要過關。卓榮泰說，他並未得知，無從評論。
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