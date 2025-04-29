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基檢查辦罷綠議員死亡連署 聲押基市府民政處長、領銜人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，今天向基隆地方法院聲請羈押基市府民政處長張淵翔等3人。 圖／聯合報系資料照片
基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，今天向基隆地方法院聲請羈押基市府民政處長張淵翔等3人。 圖／聯合報系資料照片

基隆檢調偵查罷免兩名民進黨市議員偽造文書案，昨天發動搜索帶回多人偵訊後，今天聲押基市府民政處長張淵翔、罷免領銜人紀文荃和國民黨仁愛區黨部主任張金發，國民黨基隆市黨部主委吳國勝等3人分以30萬元至3萬元交保。

基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免林沛祥，國民黨基隆市黨部今年2月間成立反罷免行動中心，號召罷免民進黨議員反制，並在3月18日與民團基隆公共事務學會共同宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定罷免鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）。

鄭文婷和張之豪都向檢方舉發，罷免案的提議人中有人早已死亡，檢察官28日指揮基隆市調站持法院核發的搜索票，前往罷鄭領銜人紀文荃和備補領銜人許紹業、罷張領銜人游正義住處，以及國民黨基隆市黨部等6處地點執行搜索。

市調站人員28日上午將紀、許、游3人帶往市調站製作筆錄，並在國民黨市黨部搜索作業完成後，考量偵訊空間安排，吳國勝和李銘議被帶往市調站製作筆錄，張金發和蕭壯峰就近在基隆市警局製作筆錄，並依據相關證詞，將被指參與名單作業的張淵翔帶回調查。

市調站昨天午夜時分陸續完成詢問工作，把紀文荃、許紹業、游正義、吳國勝、張金發和張淵翔移送檢方複訊。李銘議和蕭壯峰製作筆錄後請回。

檢方今天表示，針對提議人名冊涉及死亡連署等事查證，檢察官張金發、紀文荃、張淵翔涉分別犯氾刑法第216條、第210條行使偽造私文書、個人資料保護法第41條非公務機關非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。吳國勝、游正義、許紹業分別以30萬元、15萬元、3萬元具保候傳。

國民黨 基隆 民進黨 罷免

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