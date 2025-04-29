檢查罷綠連署 國民黨新北市黨部書記長遭聲押禁見

又見國民黨重要黨工遭聲押。新北地檢署15日甫針對新北市綠委連署罷免案發動大規模約談，昨再度兵分三路搜索國民黨新北市黨部，約談黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀，以及首波曾被約談獲交保的三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子。後3人複訊後無保請回，陳女則被聲押禁見，成為新北市黨部遭聲押最高層級黨工。

檢調日前第一波偵蒐行動時，發動30路大搜索，約談國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華和多名地方黨工、志工，以及立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案領銜人、備補領銜人等罷團成員共37人。

當時新北檢複訊後，將謝慶認、蔡甘子、羅大宇、應大華，及蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法嫌疑重大，且有串、滅證之虞聲押禁見，後來各獲法院裁定以3萬至20萬元交保。檢方一度對應男以外5人提起抗告，卻遭高等法院駁回，且不得再抗告。

據了解，檢調經分析、勾稽上一波搜索所得事證後又有新發現，這次直搗新北市黨部，以被告身分約談上述4人，最後僅陳女被依犯嫌重大，且有串證之虞聲押禁見。至於法官是否支持檢方採取如此高強度的偵查作為，預計羈押庭上檢、辯又有一番激辯。