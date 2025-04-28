國民黨基隆市黨部遭搜索 主委、罷免領銜人等5人移送檢方複訊

基隆市罷免兩名民進黨市議員疑出現死亡連署，基隆檢調28日發動搜索，帶回7人調查。兩罷免案領銜人紀文荃和游正義、備補領銜人許紹業和國民黨基隆市黨部主委吳國勝、仁愛區黨部主任張金發，經調查官詢問後，移送檢方複訊；市黨部書記長李銘議、一組總幹事蕭壯峰作證後請回。

基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免林沛祥，國民黨基隆市黨部今年2月間成立反罷免行動中心，號召罷免民進黨議員反制，並在3月18日與民團基隆公共事務學會共同宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定罷免鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）。

鄭文婷和張之豪都向檢方舉發，罷免案提議人中有人早已死亡，檢察官28日指揮基隆市調站，前往罷鄭領銜人紀文荃和備補領銜人許紹業、罷張領銜人游正義住處，以及國民黨基隆市黨部等6處搜索。

市調站人員28日上午將紀、許、游3人帶往市調站製作筆錄，並在國民黨市黨部搜索作業完成後，考量偵訊空間安排，吳國勝和李銘議被帶往市調站製作筆錄，張金發和蕭壯峰就近在基隆市警局製作筆錄。

檢調大動作引發地方人士關注，林沛祥說，檢方偵辦罷免他的偽造案，只是請罷免他的領銜人去作證人，還通融配合對方時間，對比對藍營的大動作搜索，就是司法不公、差別辦案、辦藍不辦綠，用司法整肅政敵和所有反對勢力。

基檢回應，偵查行動是要查證死亡連署情事，釐清是否有人涉及刑事犯罪。檢方本於證據辦案，秉持客觀中立態度，偵查作為均基於辦案需要，並無因政治立場而有雙標。