法界看大搜索 激烈偵辦破壞司法信任度

檢調偵辦罷免連署涉嫌偽造文書案四處搜索國民黨縣市黨部、羈押黨工幹部，多名具檢察官或法官資歷的法界人士表示，過去偵辦選舉案件會盡量低調、甚至選後再辦，以免影響選舉，用這麼激烈的偵辦手法將對司法信任度造成嚴重破壞。

一名曾在南部、北部任職多年的前檢察官說，從實質面來看，不實連署會被剔除，不會造成實質重大影響，中選會函送不實資料後，檢調有沒有必要用這種規模與力度偵辦？值得討論。他說，過去偵辦選舉案件，會避免影響選舉結果、避免激化選民，如今檢調的行動似乎不在乎選舉結果及選民對立。

曾任新北地檢署檢察官、高雄地院法官的律師呂俊杰說，高雄地檢署之前針對罷免市長韓國瑜「死亡連署刑事告訴」連傳喚都沒有就處分不起訴，是依據比例原則、自我節制的偵辦手法，避免「大砲打小鳥」；偽造文書是法定刑五年以下之罪，許多判決都可易科罰金，是否有搜索必要？

呂俊杰認為，這類案件具高度政治性和敏感性，以往處理方式會更謹慎、更局限偵辦手法，為的就是避免司法公信力被質疑，如今檢調這麼激烈的偵辦手法，不知以後院檢是否支持偽造文書案用同樣標準偵辦？他強調，不論藍綠涉及偽造文書都要偵辦，但偵辦強度出現差異會嚴重破壞司法信任度。

南部一名檢察官說，檢調大動作會令人質疑是否因先前聲押被法院交保，事證不充足再從藍營新北市黨部下手？若是靠摸索式找證據，無疑是殘害司法威信。