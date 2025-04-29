綠議員：賴令罷藍委35席全要過

國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動。民進黨反批，國民黨藉黨員名冊抄寫大量死亡連署書，違法在先卻不自行檢討，還利用民粹煽動仇恨情緒，動員藍白合「鬥司法、鬥民主」。

民進黨發言人韓瑩質疑，國民黨修嚴的選罷法卻搶先以身試法，違法「抄名冊」在先，卻不檢討自身作為，又號召全黨上街挺作弊，還以政治攻擊台灣的民主與司法，利用民粹煽動仇恨情緒，動員藍白合鬥司法、鬥民主，根本「見笑轉生氣」。

韓瑩表示，真正應該被罷免撤換的是組團朝拜中共高官，卻又不敢當面「戰獨裁」，只會帶頭攻擊司法「挺違法」的國民黨立委及朱立倫。

民進黨新北市議員卓冠廷透露，黨主席賴清德曾在一次中常會下軍令，連署罷免藍委卅五個全要過，上上周中常會交辦秘書長林右昌「所有打電話進來表達哪個議員、哪個縣市黨部不認真」，請秘書長告知，「我要求的」，如果覺得哪個地區黨公職不夠努力，打電話到黨中央是會有用。