賴總統民調「死亡交叉」 朱立倫：綠刀砍在野 民眾感受深

檢調昨天搜索國民黨新北市及基隆市黨部，媒體又公布民調指賴清德總統滿意度首度超過不滿意度呈「死亡交叉」，國民黨主席朱立倫表示，東廠、蓋世太保們不顧一切往前衝，完全不顧比例原則及司法正義，民眾反撲力量會到獨裁者賴清德身上。

美麗島電子報民調指出，七成民眾認為政治力介入媒體，六成認為政府高層濫用權力，五成九認為政府選擇性辦案，賴總統信任度跌八個百分點，不滿意度首度超越滿意度。

朱立倫說，當民進黨大刀砍向在野黨，民眾感受是深刻的，這份民調在四月廿六日凱道活動前，賴清德就職周年只剩廿二天，如果仍不斷分裂台灣、割裂人民情感、破壞生活和諧、消滅台灣民主自由並讓民眾生活在擔憂言論即行動集會自由受限制，民調一定會愈來愈差。

「各地自發罷免賴清德、罷免綠衛兵力量，一定可以造成台灣最重要的民主運動。」朱立倫說，當人民怒吼時，不單是在野立委，如果賴清德再這樣倒行逆施，很多民進黨立委都會幡然悔悟一起「倒賴」。

民眾黨主席黃國昌表示，賴總統就任將滿一年，繳不出像樣成績單，執政成績蒼白無力，只會不斷製造衝突仇恨，掩飾施政不力與執政無能；繳稅的人民站出來抗議，「想要賴清德下台已成非常多人民的共同心聲」。

國民黨新北市議會黨團批民進黨傲慢、濫權，黨團書記長王威元說，原本期待凱道集會後，民進黨政府能正視民意，結束對在野黨的打壓，但檢調搜索黨部已暴露執政者的傲慢，檢調對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究，嚴重違反比例原則也背離法治精神。