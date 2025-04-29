聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統民調「死亡交叉」 朱立倫：綠刀砍在野 民眾感受深

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰劉懿萱／連線報導
國民黨主席朱立倫。記者陳正興／攝影
國民黨主席朱立倫。記者陳正興／攝影

檢調昨天搜索國民黨新北市及基隆市黨部，媒體又公布民調指賴清德總統滿意度首度超過不滿意度呈「死亡交叉」，國民黨主席朱立倫表示，東廠、蓋世太保們不顧一切往前衝，完全不顧比例原則及司法正義，民眾反撲力量會到獨裁者賴清德身上。

美麗島電子報民調指出，七成民眾認為政治力介入媒體，六成認為政府高層濫用權力，五成九認為政府選擇性辦案，賴總統信任度跌八個百分點，不滿意度首度超越滿意度。

朱立倫說，當民進黨大刀砍向在野黨，民眾感受是深刻的，這份民調在四月廿六日凱道活動前，賴清德就職周年只剩廿二天，如果仍不斷分裂台灣、割裂人民情感、破壞生活和諧、消滅台灣民主自由並讓民眾生活在擔憂言論即行動集會自由受限制，民調一定會愈來愈差。

「各地自發罷免賴清德、罷免綠衛兵力量，一定可以造成台灣最重要的民主運動。」朱立倫說，當人民怒吼時，不單是在野立委，如果賴清德再這樣倒行逆施，很多民進黨立委都會幡然悔悟一起「倒賴」。

民眾黨主席黃國昌表示，賴總統就任將滿一年，繳不出像樣成績單，執政成績蒼白無力，只會不斷製造衝突仇恨，掩飾施政不力與執政無能；繳稅的人民站出來抗議，「想要賴清德下台已成非常多人民的共同心聲」。

國民黨新北市議會黨團批民進黨傲慢、濫權，黨團書記長王威元說，原本期待凱道集會後，民進黨政府能正視民意，結束對在野黨的打壓，但檢調搜索黨部已暴露執政者的傲慢，檢調對藍營連署大動作搜索，對綠營連署違規行為卻輕描淡寫、毫無追究，嚴重違反比例原則也背離法治精神。

罷免

延伸閱讀

卓冠廷曝賴清德下軍令 罷藍委35席二階都要過

喊話林俊憲？陳亭妃搬賴清德名言 應團結向前而非內耗

影／朱立倫啟動罷免總統賴清德 盧秀燕笑著連說兩次這4字

影／反制綠營大搜索 朱立倫：全面罷免賴清德

相關新聞

國民黨基隆市黨部遭搜索 主委、罷免領銜人等5人移送檢方複訊

基隆市罷免兩名民進黨市議員疑出現死亡連署，基隆檢調28日發動搜索，帶回7人調查。兩罷免案領銜人紀文荃和游正義、備補領銜人...

法界看大搜索 激烈偵辦破壞司法信任度

檢調偵辦罷免連署涉嫌偽造文書案四處搜索國民黨縣市黨部、羈押黨工幹部，多名具檢察官或法官資歷的法界人士表示，過去偵辦選舉案...

綠議員：賴令罷藍委35席全要過

國民黨主席朱立倫質疑賴清德總統指揮檢調追殺罷免綠營立委團體及在野黨，下令全黨展開罷免賴總統運動。民進黨反批，國民黨藉黨員...

賴總統民調「死亡交叉」 朱立倫：綠刀砍在野 民眾感受深

檢調昨天搜索國民黨新北市及基隆市黨部，媒體又公布民調指賴清德總統滿意度首度超過不滿意度呈「死亡交叉」，國民黨主席朱立倫表...

嚴辦藍營求績效？ 調查局反駁

國民黨新北市及基隆市黨部昨遭檢調搜索，國民黨立法院黨團舉行記者會表示，調查局長已坦承為查罷免連署而特別舉行視訊會議，質疑...

新北檢第二波查罷綠連署 國民黨新北市黨部3人請回

新北地檢署這個月15日甫針對新北市綠委連署罷免案發動大規模約談，今再度指揮調查局，兵分三路搜索國民黨新北市黨部，約談黨部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。