嚴辦藍營求績效？ 調查局反駁

國民黨新北市及基隆市黨部昨遭檢調搜索，國民黨立法院黨團舉行記者會表示，調查局長已坦承為查罷免連署而特別舉行視訊會議，質疑是不是有專簽績效？調查局回應，視訊會議是重申辦案人員要保持中立，外界傳言指「嚴辦藍營」更是子虛烏有。

國民黨多個縣市黨部及幹部被控辦理罷免立委案涉嫌偽造文書遭到搜索約談、羈押，國民黨團立院黨團昨天舉行「追殺國民黨成檢調專簽績效？」記者會，質疑檢調單位立場。

曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，有報導揭露調查局針對國民黨罷免民進黨立委案舉行視訊會議，報導內容符合其過去在司法單位服務的經驗；他說，調查局長陳白立回覆立委質詢時表示無獎金、有舉行視訊會議，但為何特別舉辦聯合線上視訊會議？

吳宗憲表示，通常是結案後才會簽專案敘獎，而調查局過去很少偵辦績效核分低的偽造文書案，他日前也在臉書貼文說「動用數十名調查人力、同步搜索的專案規模，過往只有組織犯罪、貪瀆黑金或吸金毒販等集團案件，現在拿來獵殺在野黨，若沒下令，調查局何必辦這種微罪、沒有績效的偽造文書？」

國民黨立委許宇甄說，國民黨各縣市黨部近期接連遭大規模搜索，檢調帶走黨員名冊後還一直問「名冊在哪裡」？質疑追殺國民黨是否已成檢調專案績效？立委林沛祥批評「司法不公、差別辦案、辦藍不辦綠」是國家邁入專制前的一步，執政者用司法整肅政敵及反對勢力已到了不堪地步，司法何時只為執政者及當權者服務？「今天是基隆市黨部，明天可能是無辜國民」。

調查局表示，立院司委會委員謝龍介、許宇甄詢問局長陳白立「調查局是否有專案獎金鼓勵查察罷免連署」及「是否召開視訊會議」，局長說調查局無任何針對罷免連署查察的專案獎金，平日經常召開視訊會議作為業務聯繫及督導，與罷免、檢察總長指示毫無關聯，會中提醒偵辦此類案件必須遵守刑事訴訟法規定並保持行政中立。

調查局說，外界所稱「嚴辦藍營」完全子虛烏有，查辦罷免連署偽造案絕無針對特定政黨人士，績效回歸選舉查察標準，並無任何鼓勵偵辦加成規定，絕無設置獎金、無配合特定指令查察。