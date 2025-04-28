卓冠廷曝賴清德下軍令 罷藍委35席二階都要過

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人卓冠廷。圖／聯合報系資料照片

罷免藍營立委連署即將送件，民進黨新北市議員卓冠廷今在政論節目透露，身兼民進黨主席的賴清德總統下令每區都要救，泛藍立委35個罷免案都要過，賴更直接交辦民進黨秘書長林右昌，若有人抱怨議員、地方黨部不認真，請直接致電告知。

卓冠廷今在名嘴李正皓的節目「皓事之徒」受訪指出，花蓮對這次罷免是重中之重，如果二階沒有連署成功，將重傷罷團及所有全台灣大罷免運動是；民進黨接受到的指令是全力協助罷團，哪邊需要就協助。賴清德主席下的軍令狀是，「每一區都得救」。

卓進一步透露，執行罷免分三層次，第一層是花蓮連署必須通過維持氣勢，第二層是動員「非罷免區」的黨公職前去支援，第三層是應對關鍵時刻的「肉搏戰」，加強動員尚未連署的民眾。

針對有縣市挨批不夠積極，卓冠廷透露，上上周民進黨中常會，賴清德明確講交辦秘書長林右昌，「所有打電話進來黨中央表達，哪一個議員、哪個縣市黨部，不認真的」，請秘書長直接告訴他有人打電話來，「我要求的」。

罷免

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