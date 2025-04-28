新北檢第二波查罷綠連署 國民黨新北市黨部3人請回

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
檢調針對罷綠連署，今兵分三路搜索國民黨新北市黨部，二度約談三重區黨部執行長羅大宇，移送新北檢複訊後無保請回。記者蔣永佑／攝影
檢調針對罷綠連署，今兵分三路搜索國民黨新北市黨部，二度約談三重區黨部執行長羅大宇，移送新北檢複訊後無保請回。記者蔣永佑／攝影

新北地檢署這個月15日甫針對新北市綠委連署罷免案發動大規模約談，今再度指揮調查局，兵分三路搜索國民黨新北市黨部，約談黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀，及首波曾被約談獲交保的三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子。蔡、朱、羅3人依序移送地檢署複訊後，稍早已無保請回，陳女尚由調查局漏夜詢問中。

檢調日前第一波約談國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華和多名地方黨工、志工，以及立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城罷免案領銜人、備補領銜人等罷團成員共37人。

當時新北檢複訊後，將謝慶認、蔡甘子、羅大宇、應大華，及蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、召集人王昱人共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法嫌疑重大，且有串、滅證之虞聲押禁見，後來各獲法院裁定以3至20萬元交保。

檢調針對罷綠連署，今兵分三路搜索國民黨新北市黨部，二度約談板橋區黨部書記蔡甘子，移送新北檢複訊後無保請回。記者蔣永佑／攝影
檢調針對罷綠連署，今兵分三路搜索國民黨新北市黨部，二度約談板橋區黨部書記蔡甘子，移送新北檢複訊後無保請回。記者蔣永佑／攝影
檢調針對罷綠連署，今兵分三路搜索國民黨新北市黨部，約談市黨部書記朱蓓儀，移送新北檢複訊後無保請回。記者蔣永佑／攝影
檢調針對罷綠連署，今兵分三路搜索國民黨新北市黨部，約談市黨部書記朱蓓儀，移送新北檢複訊後無保請回。記者蔣永佑／攝影

國民黨 罷免

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