【即時短評】基隆辦藍辦綠方式及動作不同 遭疑雙標

全台藍綠大罷免鬧得滿城風雨，藍白還上凱道抗議怒吼「戰獨裁」，要罷免賴清德總統。基隆罷免連署辦藍也辦綠，雖然檢方澄清看證據辦案，並無因政治立場而有雙標。但辦罷藍是上午6時登門約談連署民眾，沒有搜索行動；辦罷綠卻是兵分六路大搜索國民黨市黨部及相關人，辦案手法和動作不同，遭質疑雙標。

公民團體「基隆絕沛」發動罷免基隆國民黨立委林沛祥，第一階段提議連署送件後過關，正進行二階連署。國民黨為反制祭出「以罷制罷」，連署罷免民進黨議員張之豪、鄭文婷，也進入二階連署，因黨主席朱立倫輕忽大罷免浪潮，當時還勸阻地方黨部帶頭罷免，記者會臨時取消，才改由公共事務學會出面當領銜人，但背後仍是國民黨在運作。

檢方18日偵辦罷藍陣營，因中選會11日告發罷免林沛祥有116件提議人名冊疑涉偽造案後，基隆地檢署指揮調查站、市警察局針對涉嫌偽造的提議人名冊進行查證，釐清是否有相關人士涉有刑事犯罪，上午6時多警、調按門鈴上門訪談數十名連署人，這樣手法就引發爭議。

市調站21日再以以證人身分通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。一早登約談，法務部長鄭明謙還對外說，此舉符合基隆人的生活習慣。

檢調今辦罷綠陣營，因鄭文婷、張之豪都指控國民黨送交第一階段罷免提議書有已故者及簽名涉偽造，都到檢方告發國民黨涉嫌偽造文書。

基隆地檢署今天上午10時持基隆地方法院核發的搜索票，前往國民黨基隆市黨部及紀文荃、游正義住處等6處地點執行搜索，7人被帶回調查，3人列被告，4名證人。

基隆地檢署今天澄清，看證據辦案，秉持客觀中立態度，釐清事實，偵查作為均係基於辦案需要，並無因政治立場而有雙標。

但藍立委林沛祥質疑，檢調對待罷他的領銜人只是單純請去作證人，並以上門約談連署人的方式辦案，今天卻大規模搜索國民黨基隆市黨部，質疑「差別辦案」。

不管是死亡連署、幽靈連署，還是抄名冊、冒簽名等，都要禁得起考驗，有沒有構成刑法偽造文書罪責，不管藍綠雙方，都要尊重司法偵辦。

同樣辦偽造文書案，司法辦案的手法與動作，更要符合公平正義及比例原則，沒有藍綠的差別，才能擺脫執政者的政治影響力疑慮。從藍白上凱道訴諸民意抗議行動，要掃除民眾「辦藍不辦綠」的質疑，檢方更要堅守司法的正義，才是守護民主的價值。