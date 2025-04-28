桃園罷免呂玉玲連署告急？還差700份 罷魯、罷涂過二階

公民團體大罷免泛藍立委行動，第二階段連署罷免期限最後期限，傳出桃園市罷免涂權吉、魯明哲及呂玉玲連署書預計5月2日送件，罷涂和罷魯、罷呂領銜、發言人今天下午表示，罷涂收件至5月2日，罷魯及罷呂收件至5月1日，其中罷魯預計5月3日送件，罷涂及罷呂將在5月4日前完成造冊送桃園選委會。

第二階段大罷免藍委連署行動至今，距離5月上旬免法定連署截止日期最後一周，「光復桃園、六區全罷」公民團體展開最後連署衝刺，目前傳出桃園藍委涂權吉、魯明哲二階連署已達法定門檻，目標朝130%邁進，呂玉玲至昨天為止收件距法定門檻差700份，罷團喊告急。

罷涂領銜人Rick表示，罷涂二階連署門檻3萬872件，至昨天為止，連署收件已達3萬8888件，在法定收件5月2日前，罷團全力朝130%連署目標約4萬134件邁進，目前尚未決定送件日期，罷團配合人力造冊下，將在5月4日前送交桃園選委會。

罷免魯明哲二階連署門檻3萬122件，罷魯民團公布，罷魯二階連署至今天收件達3萬2403件，距離連署130%安全門檻差5719份，罷魯總召、發言人 Dora表示，目前罷魯連署通過門檻，朝最後130%目標邁進，最後收件5月1日，罷團將視造冊速度，與桃園選委會協調，預計5月3日送件。

罷免呂玉玲二階連署門檻2萬8063件，罷呂團體公布，至昨天收件截止，距法定收件5月1日，只差700份，罷呂領銜人Dora表示，罷呂今天努力衝刺，罷呂將在法定5月1日收件截止，預計5月4日前完成送件。