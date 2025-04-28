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綠議員要求新北選委會赴議會專報 藍反批違背中選會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今為一至六審各機關聯合業務報告及質詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今為一至六審各機關聯合業務報告及質詢。記者劉懿萱／攝影

新北地檢署偵辦罷綠委行動，再度搜新北市黨部。新北民進黨多名議員要求，新北選委會列席第一審查會說明，讓民眾了解連署審查過程。身兼選委會總幹事的新北民政局長林耀長直言，中選會曾函文指罷免事務，他們是主管機關，對外發言一律由中選會執行，地方選委會無法越俎代庖。

議員張嘉玲說，新北選委會主委、總幹事、民政單位負責相關查核工作，須對外界、選民說明清楚，堅守公平正義，依法主動告發所有疑似違法情事，並強化選務管理，準備好二階連署的及三階罷免投票的行政工作，確保公平且順利進行。

議員顏蔚慈也說，民政局負責民政系統查核工作，包括死亡連署等查證作業，民政局應說明執行原則，以昭公信，要求民政局在議會專案報告，並邀請新北選委會列席第一審查會說明。顏強調，國民黨議員更要支持新北市選委會列席說明，才能釐清是否有差別待遇，要求主席蘇錦雄裁定送交大會討論。

議員戴瑋姍指出，近期死亡連署導致社會紛擾，新北選委會主委由新北市府秘書長邱敬斌擔任、總幹事由民政局長林耀長擔任，兩位主事者有必要出面說明，加上死亡連署又與戶政機關業務高度相關，應到第一審查委員會說明；戴強調，身兼北市選委會主委的北市秘書長李泰興，4月15日已赴北市議會民政委員會說明罷免相關事宜，新北應比照辦理。

國民黨議員則為市府緩頰，議員江怡臻舉出中選會法規及函文，指新北選委會並非議會列席備詢對象，民進黨議員要求違背中選會函文及法規；議員陳家琪則反譏，若要求地方選委會到議會報告，以後也能要求國營事業、中央所屬機關到議會報告。

民政局長林耀長指出，選委會是中選會所屬機關，不是新北市府所屬機關，議會沒有權限要求選委會備詢。

罷免

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