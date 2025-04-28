快訊

法國也受影響！西班牙、葡萄牙驚傳大停電 列車停駛地鐵疏散

克宮：俄羅斯再次準備展開和平談判 5月8至11日暫時停火

堂妹貼文掀波 蔡阿嘎向家人鞠躬道歉：我不是嘉義阿賢

搜索國民黨基隆市黨部挨批雙標 基檢強調「無政治立場」：辦案需要

中央社／ 基隆28日電

基隆地檢署偵辦罷免民進黨基隆市議員鄭文婷及張之豪案提議人名冊涉死亡連署，今天搜索國民黨基隆市黨部，遭立委林沛祥批雙標。檢方說，基於辦案需要，無因政治立場而有雙標。

檢察官今天指揮基隆市調查站，兵分多路持搜索票，前往國民黨基隆市黨部、鄭文婷案領銜人紀文荃的3處地址、鄭文婷案備補領銜人許紹業住處、張之豪案領銜人游正義住處共6處搜索，並以涉嫌偽造文書及違反個人資料保護法，以被告身分約談紀文荃、游正義及許紹業。

調查官上午9時許抵達市黨部後，拷貝國民黨基隆市黨員名冊等證物，下午陸續以證人身分，帶走仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰、黨部主委吳國勝及黨部書記長李銘議。

國民黨立法委員林沛祥表示，司法不公，只需4個字形容「差別待遇」，以他的罷免案為例，地檢署清晨6時騷擾連署民眾，要求釐清真相，而領銜人只是以「證人身分」輕輕帶過。

林沛祥說，一樣的事情發生在罷免民進黨市議員的身上，卻是直接大規模搜索國民黨基隆市黨部，甚至還搜索領銜人的住家，這種冰冷、明顯的雙標辦案，讓人痛心，也讓人憤怒。司法機關早已淪為執政黨服務的工具，今天發生在基隆市黨部的事，明天可能會發生在每1名敢開口反對執政黨的無辜國民身上。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，對國民黨基隆市黨部施壓搜索，打壓不同意見、封殺反對聲音。這不是民主，這是赤裸裸的國家暴力「台版法西斯的成型」。

基隆市長謝國樑受訪表示，市府尊重司法，尊重地檢署偵查作為，建議被偵查的對象，配合檢調說明清楚，也建議司法官，假如被偵查的對象有交代清楚，請司法單位審慎考量是否有必要以羈押剝奪人身自由的手段作為偵查方式。

基隆地檢署透過新聞稿指出，基隆地檢署本於證據辦案，秉持客觀中立態度釐清事實，偵查作為均是基於辦案需要，並無因政治立場而有雙標。

罷免

延伸閱讀

基隆檢調搜索藍市黨部4小時 先帶2幹部離開做筆錄

基檢偵辦罷綠議員涉嫌偽造文書 搜索國民黨部已3小時

影／辦罷綠大搜索、罷藍6點上門問 林沛祥痛批：太差別辦案

影／林沛祥批司法為當權者服務：明天換無辜國民被整肅

相關新聞

【即時短評】基隆辦藍辦綠方式及動作不同 遭疑雙標

全台藍綠大罷免鬧得滿城風雨，藍白還上凱道抗議怒吼「戰獨裁」，要罷免賴清德總統。基隆罷免連署辦藍也辦綠，雖然檢方澄清看證據...

桃園罷免呂玉玲連署告急？還差700份 罷魯、罷涂過二階

公民團體大罷免泛藍立委行動，第二階段連署罷免期限最後期限，傳出桃園市罷免涂權吉、魯明哲及呂玉玲連署書預計5月2日送件，罷...

基檢偵辦死亡連署 領銜3人列被告、國民黨4黨工暫列證人

基隆地檢署今天執行搜索，查辦連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷（仁愛區）、張之豪（安樂區），「死亡連署」涉嫌偽造文書案，將罷...

影／罷團指「冬瓜路」是顏清標造成？ 立委顏寬恒駁：父親當年才11歲

台中市沙鹿區的向上路長下坡路段昨天發生聯結車車禍，造成11人輕重傷，罷免立委顏寬恒的中二罷團為此質疑顏寬恒從昨天向上路車...

大動作偵辦罷綠委行動 法界：似不在乎造成選民對立、激化

新北地檢署偵辦罷綠委行動，再搜新北市黨部，從桃園、樹林家中帶回書記長陳貞容、書記朱蓓儀等人至黨部搜索；法界人士直言，過去...

綠議員要求新北選委會赴議會專報 藍反批違背中選會

新北地檢署偵辦罷綠委行動，再度搜新北市黨部。新北民進黨多名議員要求，新北選委會列席第一審查會說明，讓民眾了解連署審查過程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。