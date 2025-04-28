基檢偵辦死亡連署 領銜3人列被告、國民黨4黨工暫列證人

基隆地檢署今天執行搜索，查辦連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷（仁愛區）、張之豪（安樂區），「死亡連署」涉嫌偽造文書案，將罷鄭領銜人紀文荃和備補領銜人許紹業、罷張領銜人游正義列為嫌疑人，國民黨基隆市黨部主委吳國勝等4名幹部列為證人，7人分別在市調站和市警局製作筆錄。

基隆地檢署表示，檢察官指揮法務部調查局基隆市調查站，今天上午近10時持基隆地方法院核發的搜索票，前往國民黨基隆市黨部及紀文荃、游正義住處等6處地點執行搜索。

市調站人員搜索後，將紀文荃、游正義和擔任國民黨仁愛區主委許紹業，帶往市調站偵查。前往國民黨基隆市黨部搜索的市調站人員，下午近2時將國民黨仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰，帶往鄰近的基隆市警局製作筆錄，下午約3時將市黨部書記長李銘議、主委吳國勝帶往市調站製作筆錄。

檢方說，今天的偵查行動是針對提議人名冊涉及死亡連署一事進行查證，釐清是否有相關人士涉有刑事犯罪。檢方本於證據辦案，秉持客觀中立態度，釐清事實，偵查作為均基於辦案需要，並無因政治立場而有雙標。

謝國樑下午在主持道安會報前，針對檢調行動表達看法，指偽造文書罪不太被認定是重罪，建議被偵查對象配合檢調說明清楚，坦白的交代，聲押的要件會自然消失。