50立委罷免二階截止日 最早黃建賓5/2、最晚陳俊宇6/24

中選會今天公布全國50立委罷免案二階連署截止期限，泛藍立委集中5月，最早截止是黃建賓5月2日，最晚為林沛祥5月23日；民進黨立委多在6月截止，最早截止是陳瑩、伍麗華為5月31日，最晚為陳俊宇6月24日。

中選會指出，經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票。

中選會透過新聞稿表示，依公職人員選舉罷免法規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，立法委員、直轄市議員、縣市長的罷免徵求連署期間為60天；縣市議員罷免徵求連署期間為40天。

中選會強調，罷免期間的最後一天，除因天然災害政府機關停止上班外，遇到週六、週日、國定假日或其他休息日時，不予延長。

根據中選會公布資料，35位泛藍立委罷免案連署期間集中在5月初至5月中截止，最早截止的是國民黨籍台東縣立委黃建賓5月2日，最晚為國民黨籍基隆市立委林沛祥5月23日。民進黨立委罷免案多數落在5月底至6月中截止，最早截止是平地原住民立委陳瑩、山地原住民伍麗華為5月31日，最晚為宜蘭縣立委陳俊宇6月24日。

此外，高虹安罷免案連署期間將在5月4日截止。

泛綠直轄市與縣市議員罷免案方面，南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案二階4月14日截止，已在4月14日送交連署人名冊至地方選委會；苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖與曾玟學6月2日截止；基隆市議員鄭文婷、張之豪6月3日截止；新北市議員陳乃瑜6月21日截止。

根據中選會網站，罷免程序分為提議、連署與投票3大階段。第1階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上；第2階段連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，且提議人不得與連署人重複，各地選委會收到罷免案連署人名冊後，立法委員、直轄市議員與縣市長罷免案應於40天內查對，縣市議員罷免案應於20日內查對，並將查對結果函報中選會，若不足規定人數，由各地選委會通知領銜人於10天內補提，且以1次為限。

中選會指出，經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票；此外，投票時，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。