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調查局澄清罷免連署偽造案絕無設置獎金 「嚴辦藍營」子虛烏有

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
法務部調查局。圖／本報資料照片
法務部調查局。圖／本報資料照片

立委謝龍介、許宇甄日前在司法及法制委員會會議質詢調查局長陳白立「調查局是否有專案獎金鼓勵查察罷免連署」及「是否召開視訊會議」調查局今澄清說明「嚴辦藍營」完全子虛烏有，絕無設置獎金。

調查局指出，局長陳白立在4月23日的答詢特別說明「沒有針對藍綠，只問證據，不問藍綠」；今強調「嚴辦藍營」完全子虛烏有，且查辦罷免連署偽造案，絕無針對特定政黨人士，也絕無設置獎金、無配合特定指令查察。

調查局說明如下：

一、謝委員及許委員詢問是否有針對特定政黨罷免案設立專案獎金及召開視訊會議等情時，局長答覆說明本局並無任何針對罷免連署查察的專案獎金，並說明本局平日即經常召開視訊會議，以利與各地外勤日常業務聯繫及業務督導。局長答詢時特別說明： 「沒有針對藍綠，只問證據，不問藍綠。」

二、前開「視訊會議」與任何特定罷免案件或檢察總長指示毫無關聯。會中主要係提醒所屬人員偵辦此類案件應遵守相關辦案規定，重申必須遵守刑事訴訟法相關規定並保持行政中立。外界所稱「嚴辦藍營」完全子虛烏有，與事實不符。

三、本局查辦相關罷免連署偽造案，均由各地檢署指揮本局各外勤處站配合查察，全程依法辦理，絕無針對特定政黨人士之情事。績效回歸選舉查察標準，並無任何鼓勵偵辦之加成規定。

四、本局一貫依法行政，對於任何與選舉、罷免有關之事項，均秉持超然中立、依法辦理原則，絕無所謂「設置專案獎金」、「配合特定指令查察」之情事。呼籲各界對於未經查證的不實揣測，應本持理性、客觀態度審慎以對。

罷免 調查局

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