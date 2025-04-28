大動作偵辦罷綠委行動 法界：似不在乎造成選民對立、激化

新北地檢署偵辦罷綠委行動，再搜新北市黨部，從桃園、樹林家中帶回書記長陳貞容、書記朱蓓儀等人至黨部搜索；法界人士直言，過去偵辦選舉案件，都是避免動作太大，造成選民對立、激化，影響選舉結果，但近期檢調偵辦行動，似乎完全不在乎是否影響選舉結果。

今天清晨，新北檢主任檢察官指揮調查局人員突擊搜索國民黨新北市黨部，進入4樓黨部辦公室搜索；國民黨黨工表示，大約有6至7名檢調人員到場搜索，黨部主委黃志雄證實，書記長陳貞容、書記朱培儀今天今天清晨7時許，分別從住家被帶回調查。

外界質疑，針對並非重大刑案的偽造文書案件類型，檢調辦案手法是否違反比例原則？曾任新北地檢署檢察官、台北地檢署主任檢察官的資深司法官表示，案件大小不只看案由，還要看此案件對社會造成的影響，本案涉及到國會立委的身分安定性，對社會、國家影響重大。

不過，另一名曾在南部、北部以及法務部裡任職多年檢察官、主任檢察官的法界人士指出，就實質面來看，這些連署資料，都會經過中選會查核篩選，有不實情況都會被剔除，不會變成有效樣本；就結果來看，其實不會對國會立委或社會、國家造成實質重大影響。

法界人士表示，因此中選會函送這些不實資料後，檢調有沒有必要用這種規模偵辦，引來外界「小案大辦」、是否有政治目的的疑慮，值得討論；過去偵辦選舉案件，一般都是避免影響選舉結果，造成選民對立、激化，因而採取低調偵辦，甚至選後再辦。

如今，檢調的行動似乎不在乎選舉結果，不在乎選民對立、激化加劇，再加上傳出的偵辦行動都是針對國民黨人士，難免讓外界有「辦藍不辦綠」的疑慮；他認為，就這些不實資料無法達成罷免連署達標的結果，以及近日檢調的偵辦行動，確實不符過往偵辦選舉案件的模式。

曾任新北地檢署檢肅黑金專組檢察官、高雄地院刑事、民事庭法官的律師呂俊杰指出，以辦案策略而言，從外圍往核心蒐證，這是符合一般辦案技巧；但對比之前高雄地檢署針對罷免韓國瑜的「死亡連署刑事告訴」，連傳喚都沒有傳喚就處分不起訴，相差甚大。

雄檢不起訴書中提到「於收集連署過程中，並未有戶役政系統等方式供查核比對身分證字號，自亦難期待得以發覺有連署者於提議前已死亡之情事，是被告等人尚難繩以行使偽造私文書罪責」；意思就是罷免團體沒有方式、也沒有能力查核連署人的資格，難以認定構成偽造文書。

呂俊杰表示，高雄地檢署的偵辦，便是自我節制的偵辦手法，背後的理由就在於比例原則，也就是禁止用大炮打小鳥；因偽造文書是法定刑五年以下的有期徒刑，判決幾乎都是可易科罰金刑度，如此有沒有執行搜索的必要性，確實讓人很難不質疑。

他認為，這個案件在偵查階段，應該高度政治性跟敏感性是顯而易見，以往針對這種高度政治性案件，處理方式是會更謹慎，會更局限偵辦手法，理由無他，就是避免司法的公信力被質疑；如今用這麼激烈的偵辦手法，不知以後院檢是否支持偽造文書案用同樣標準偵辦？

呂俊杰指出，不論綠營或藍營涉及偽造文書，無可置疑的是都要偵辦，只是現在偵辦手法的強度確實有所差異，而差異或許不是刻意因為政黨偏見所造成，但卻對司法的信任度產生非常嚴重的破壞。

他直言，在這些案子的風波過去後，檢察官長期爭取的司法官保障，不希望外界以行政官來看待，將遭到社會高度比例的一群人強烈質疑檢察官的司法屬性。司法貞操，或是司法信任度，要累積很不容易，但是被破壞，就只是一霎那之間。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵認為，檢察官只要無法擺脫檢察一體、升遷的想法，那檢察官的司法官屬性永遠都會受到挑戰；一方面希望檢察官具有獨立性，二方面又承認檢察一體，其實兩者是互斥的，沒有辦法並存。