檢調搜索新北藍黨部 林德福轟：跟獨裁有什麼不同？
檢調偵辦不實連署案，新北市國民黨部、黨工住家今早遭搜索。國民黨立委林德福批評，檢調大案不辦，辦小案，並反問共諜案辦到什麼進度？為何共諜案20萬交保，偽造文書卻是50萬交保，檢調這種操作造成寒蟬效應「實在是看不下去。」
林德福直言，426那麼多人上凱道，有人從高雄、台南，尤其北部地區是自動自發前來，顯示老百姓都看不下去，把人羈押禁見憑什麼？檢調大案不辦，辦小案，又都沒有證據，反譏檢調藉此向賴清德總統效忠，看是否有官位可做。
林德福也反問，共諜案辦到什麼進度，為何不約談國安會秘書長吳釗燮？林認為，共諜案20萬交保，偽造文書卻是50萬交保，有些被羈押禁見「我實在是看不下去」，檢調這種操作造成寒蟬效應，跟獨裁有什麼不一樣？
至於國民黨主席朱立倫提出520罷免賴清德總統，林認為罷賴門檻很高，但會盡力而為，並強調賴執政這一年都在空轉內耗，經濟提升、兩岸和平、政治清明國家才會希望。
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