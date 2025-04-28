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基隆市府騎樓施工干擾連署 絕沛總部：是在整平道路還是整誰？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
罷免基隆市立委林沛祥公民團體總部所在地孝三路，市府今起施工整平騎樓，罷免案領銜人陳青逸質疑是在整平道路，還是整誰？記者邱瑞杰／攝影
罷免基隆市立委林沛祥公民團體總部所在地孝三路，市府今起施工整平騎樓，罷免案領銜人陳青逸質疑是在整平道路，還是整誰？記者邱瑞杰／攝影

罷免基隆市立委林沛祥公民團體總部所在地孝三路，市府今起施工整平騎樓，罷免案領銜人陳青逸質疑市府干擾連署，「謝國樑自以為無敵星星就可以路見不平，拔刀相助林沛祥嗎？」工務處表示，騎樓整平是雙贏政策，施工不影響店家營業，營業也不影響施工。

基市府推動市區道路騎樓整平工程，繼仁三路（廟口夜市）、愛四路（愛四路夜市）之後，今起在仁三路施工。罷團總部日前質疑市府未取得屋主（總部）書面同意，24口頭通知需關閉連署站，達達抗議。市府25日張貼公告，28日起施工。

陳青逸表示，市府未依法召開騎樓整平說明會，經總部及屋主抗議才補貼公告，今天開工後，形同封鎖總部左右騎樓通道。仁三路單號排騎樓路面原本就平整，雙號排高低落差較大，為何單號排有施工急迫性？是整平道路還是整誰？

陳青逸認為，基隆市長謝國樑不顧市民反對，執意在連署罷免林沛祥5月衝刺階段強行施工，是自以為有無敵星星，就可以路見不平，拔刀相助林沛祥嗎？專整反共護台基隆總部的騎樓，學習近平具有中國特色獨裁統治。亂掰理由、濫權統治基隆市。

陳青逸說，若連署站志工與人民的人身安全，因施工受到衍生的危害，罷免總部將追究謝國樑相關決策高層，違反行政程序法與選舉罷免法的法律責任。工程龐大噪音及碎片，也對連署活動造成實質干擾，連署站將盡力配合民眾連署需求，但安全第一，迫不得已的時候也將被迫關閉。

市府工務處養護工程科代理科長許淑聖說，仁愛區騎樓整平施工路段去年就已經規畫好，今年發包。仁三路這處路段今天開始施工，預計在5月7日完工。騎樓整平讓店家門面更清爽、更乾淨，也讓民眾行走、消費更安全，所以只要是住戶同意書，市府都願意爭取預算執行。

許淑聖表示，施工過程絕對沒有強制要求店家關門，要停止營業，因為騎樓整平是雙贏的政策，施作不影響營業，營業也不會影響施工。施工期間店家營業，會配合鋪設木板讓店家進出、裝卸貨，民眾要進去消費也不會有問題，不需要停止營業。孝三路因為單號側同意施作的店家比較少，影響層面比較小，所以先安排施工，雙號側施工時間會比較長，後續再做。

罷免基隆市立委林沛祥公民團體總部所在地孝三路，市府今起施工整平騎樓，罷免案領銜人陳青逸質疑是在整平道路，還是整誰？記者邱瑞杰／攝影
罷免基隆市立委林沛祥公民團體總部所在地孝三路，市府今起施工整平騎樓，罷免案領銜人陳青逸質疑是在整平道路，還是整誰？記者邱瑞杰／攝影

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