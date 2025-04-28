影／罷團指「冬瓜路」是顏清標造成？ 立委顏寬恒駁：父親當年才11歲

台中市沙鹿區的向上路長下坡路段昨天發生聯結車車禍，造成11人輕重傷，罷免立委顏寬恒的中二罷團為此質疑顏寬恒從昨天向上路車禍至今臉書尚無任何關心或相關發文，只看凱道遊行貼文，認為顏寬恒是重視意識形態更勝過於道路安全的不適任立委。但顏寬恒今在臉書上說，這條路他們一直在努力，沒有人希望看到任何意外發生。

罷團同時也說，這條路，在地人俗稱「冬瓜路」據說當初國道三號在規畫時，冬瓜立委（指顏寬恒父親顏清標）要求把交流道「改」到這邊，就這麼剛好，他家就在這條路上。更巧的是，幾十年過去，捷運站藍線改路線，增設的B8正英站附近，又有411坪冬瓜家的土地。交流道改道，大型車輛一過彎道之後，馬上面臨10度的長下坡，常因煞車過熱導致追撞。

罷團說，面對這種有事今天不罷他，以後一家人這種耍特權、惡霸行為就會一代一代傳下去。

顏寬恒也進一步解釋，向上路是1971年都市計畫就有的計畫道路，他父親顏清標當年才11歲，明顯和罷團所造謠的不符。此外，他從2013上任後即提案興建大肚和美大橋，希望透藉此分散向上路的車流，大型車輛可以直接經由國道三號銜接和美交流道後，透過和美大橋來進入台中港區。

但是，他在2018年5月14日交通委員會質詢時，公路局長回復和美大橋的建設計畫要由地方政府提出。但當時的地方政府包括彰化和台中都沒有提出，直到盧秀燕市長及王惠美縣長2018年上任後積極推動，2022年才順利動工，預計2026年會完工通車。