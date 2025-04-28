【重磅快評】陳培瑜挑撥蔣萬安及侯友宜 最後得不償失

4月26日逾25萬群眾上凱道戰獨裁，賴清德調侃藍白要戰獨裁應到天安門抗議，檢調今天更加足馬力搜索國民黨新北市及基隆市黨部，逼得黨主席朱立倫下令黨籍民代全力協助所有罷綠選區二階連署；民進黨立院黨團書記長陳培瑜竟說，目前最多死亡連署的是雙北，應該要問台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜是否在針對黨內同志？陳可能忘了，藍營也到地檢署告發罷藍違法，但均未見檢調有任何動作，陳要不要一併評評理？

檢調偵辦罷免連署案，今上午再前往國民黨新北市黨部、基隆市黨部搜索。國民黨主席朱立倫馬上舉行記者會反制，指賴清德直接指揮檢調對在野黨要辦到底，當然不會收手；他也宣布，已要求所有國民黨籍民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

國民黨全面開戰是逼不得已，雖已失先機，但面臨政治操作下的大罷免壓境，朱立倫只能迎戰；特別是在逾25萬人表達戰獨裁的心聲，檢調未知收斂，今天再揮軍搜索新北及基隆黨部，還有黨部的幹部在桃園、樹林的家中即檢調帶走，有如基隆檢調一早6點半上門查連署翻版，令人好奇，檢調是在急什麼？

最讓人看不下去的是民進黨立院黨團書記長陳培瑜了，得了便宜還賣乖，指罷免連署的相關告發責任、正確與否責任在地方選委會，若真為政治報復，目前最多死亡連署的是雙北，應該要問台北市長蔣萬安跟新北市長侯友宜，是不是在針對黨內同志？

陳培瑜的說法意在挑撥藍營，矛頭指向蔣萬安及侯友宜。但選務機關本來就是獨立機關，首長甚至都不願擔任地方選委會主委，就是要讓選務人員有依法執行的空間，過去基隆市罷樑如此，如今雙北要罷綠委，自然也是同一標準，就怕陳培瑜離間不成，反而間接肯定蔣萬安及侯友宜沒把手伸進選務會，陳培瑜可能得不償失。

擺在眼前的是司法單位全力配合民進黨對國民黨大追殺，從花蓮、台南、宜蘭、新北、基隆，根本就是一場查罷免連署的競賽，法務部說沒有專簽績效獎勵，根本騙人，追殺藍營顯然已成司法人員的登龍捷徑。

如果司法單位不認同上述觀點，除了幽靈連署，如果不健忘的話，藍營前後也告發不少連署疑有弊案的情形，例如3月24國民黨立委陳玉珍等人到台北地檢署告發「山除薇害－罷免王鴻薇」成員涉及偽造文書、違反個人資料保護法等罪，案子動了嗎？

總統府副祕書長張惇涵受訪指藍委提案刪凍預算，還試圖用「刪除未遂」掩飾「不曾發生」。國民黨立委王鴻薇、陳玉珍、羅智強等人４月14日上午到台北地檢署按鈴，遞狀控告張惇涵涉嫌誹謗、違反選罷法等罪，檢察官傳張惇涵了嗎？

國民黨新竹市黨部主委李縉穎日前赴地檢署告發新竹市雙罷總部發言人林志潔涉嫌違反選罷法，檢舉林志潔涉嫌以財務利益與商品兌換方式引誘民眾連署，意圖影響選舉公正性與民意自由意志，強烈呼籲檢調單位儘速啟動調查程序，別再辦藍不辦綠。林志潔有接到地檢署的通知嗎？

司法辦藍不辦綠，案例不勝枚舉，綠委暗自竊喜檢調選邊站，還來消遣認真執法的地方選務人員，實在有失厚道，政治起碼也要有一點良心吧。