花蓮罷免傅崐萁連署書破2.6萬份 罷團預計5月2日送件

國民黨立委傅崐萁第二階段罷免進入尾聲，罷團「微光花蓮」宣布，連署書已破2.6萬份，不但達到1.9萬的基本門檻，也達標2.6萬份，達成目標134％。現在志工正審核造冊，部分連署據點到4月30日仍有收連署書，罷團預計在5月2日送件到花蓮縣選委會。

花蓮第二階段罷免連署書法定交件日為5月4日，儘管連署件數本月中因格式錯誤，一度減少4千份，不過在民進黨立委、議員與罷團志工們積極宣傳拉連署書下，微光花蓮統計，截至今天已收到超過2.6萬份連署書，已達到安全門檻水位。

微光花蓮發言人W表示，現階段志工努力造冊，宣傳簽署連署書陸戰小隊陸續收隊，不過吉安鄉中山路連署總部、花蓮市石來運轉廣場連署據點，仍會持續收件到30日，還未連署的鄉親可前往2處交連署書，或送件到友善商家連署站。

W指出，罷團預計在5月2日送件給縣選委會，若遇到不可抗因素，才會在法定交件日送件，感謝勇敢的花蓮人，呼籲鄉親在第三階段投下「同意」罷免的票。

國民黨縣黨部強調，罷免第三階段將「正面迎戰」，要號召支持者出來投不同意票；而傅崐萁昨天出席「反惡罷、戰獨裁」花蓮場時，媒體詢問罷免已過第二階段要如何因應，僅回覆「尊重」。