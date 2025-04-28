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萬里是核廢最終處置場？ 廖先翔批不實謠言：爭取居民權益遭扭曲

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委廖先翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖先翔。圖／聯合報系資料照片

罷免持續，有新北七星區罷團批評國民黨立委廖先翔，質詢時竟脫口「萬里就是（核廢料）最終處置場」。廖批評罷團惡意散播不實謠言，他是以可能情況做說明，爭取居民應得的回饋，保障民眾權益，也是基於地方正義的合理要求，但卻如此被扭曲抹黑，居民權益不該被打折，更不能成為政治操作的犧牲品。

罷免廖先翔團體「七星齊心斷翔」昨於社群發布短影音，指出廖先翔質詢時講「我們萬里就是『最終處置場』。」該團體批評，沒看過這麼敢的民意代表，竟提出要把「核廢料」放在自己選區內？還推托是萬里鄉親提出，萬一有什麼萬一，七星區全區都是高危重災區。

廖先翔稍早也於社群發文澄清，表示近日因罷免案，特定人士惡意散播「我要將萬里設為核廢料最終處置場並收取核廢料」的不實謠言，並在臉書社團「汐止聯盟」散播；很遺憾的版主只允許造謠文章存在，不允許他澄清的說明，因此他有必要嚴正澄清及說明。

廖先翔說明，中期儲存不等於「最終處置場」，核二廠現有用過燃料棒，目前僅能暫存於「中期儲存設施」（包含室外乾儲及未來室內乾儲），為過渡性措施，與「最終處置場」有本質差異，相關回饋機制亦完全不同。由於台電至今未能覓得最終處置場址，萬里「可能永久承擔中期儲存任務」，但現行回饋條件卻未比照最終處置場標準，對地方極不公平。

廖先翔表示，因此他主張「公平回饋，保障權益」，在最終處置場確定前，應以「最終處置場同等回饋條件」對待萬里，這才是對居民權益的基本保障，也是基於地方正義的合理要求。作為民意代表責任就是為地方發聲，即便明知會遭扭曲抹黑，也絕不退縮，萬里鄉親的權益不容打折，更不該成為政治操作的犧牲品。

廖先翔 核廢料 罷免 萬里

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