國民黨基市主委等4人接受偵查 謝國樑籲檢考量偵查手段

基隆檢調今天到國民黨基隆市黨部搜索4小時後，將主委吳國勝等4人依涉犯偽造文書罪帶回調查。基隆市長謝國樑表示，尊重司法偵查是他一貫的立場，建議「嫌疑人」坦白說明，然後交代清楚，也請檢方審慎考量，是否有必要以羈押剝奪人身自由手段偵查。

基隆地檢署偵辦連署罷免基隆市議員鄭文婷涉嫌偽造文書案，今天上午近10時往國民黨基隆市黨部搜索，下午近2時將國民黨仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰，帶往鄰近的基隆市警局製作筆錄，市黨部主委吳國勝和書記長李銘議，下午近3時也被帶往市警局調查。

謝國樑下午在主持道安會報前說，市府尊重司法，尊重地檢署，這是市府一貫的立場，也是不論也身為地方首長，或身為一個法律人一貫的態度，也就是尊重司法檢調辦案。

雖說如此，對於檢方今天發動搜索，謝國樑表示，他想提幾個建議，首先被偵查的被告、嫌疑人，也就是被偵查對象，建議配合檢調說明清楚，坦白的交代。

謝國樑認為，偽造文書罪本刑5年以下，一般以刑法理論來說，不太認定是重罪，所以被偵查的人，不管是黨部的志工，或者是今天對象中各類的市民朋友，就是坦白說明，只要配合司法單位說明清楚，聲押的要件會自然消失。

謝國樑也說，要對偵辦的司法官提出建議，假如被偵查的對象有交代清楚，而且把整個過程說明詳細的話，是不是有必要以羈押，或者是強制處分等剝奪人身自由的手段，做為偵查的方式，也請基隆的司法單位審慎考量。

謝國樑表示，希望大家都能夠共同維護司法的信心，以及台灣成為一個良好法治國的形象，這也是他過去的所學（法律），一向都是這樣教他。