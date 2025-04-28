大罷免操盤朱立倫指派北市議長代理黨部主委 戴錫欽證實

罷免北市五席藍委案，罷團稱均二階達標，但反制大罷免藍營操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押禁見，地方基層憂群龍無首，陷集體焦慮憂。原北市黨部今下午發新聞稿，表示主委由張延廷副主委代理。但稍晚又發聲明稱，表示黨中央通知，由議長戴錫欽代理主委職務。

張延廷稍晚受訪表示，黨中央還沒有正式宣布由議長戴錫欽代理主委前，都會是由他短暫代理，完全配合黨中央，沒有問題，議長來就會由他代理主委。

對於原本發新聞稿宣布代理主委，後又由黨中央發通知由戴議長代理，張延廷說，這是很簡單的一件事，不要複雜化，就由黨中央做決定，黨中央派人到的時候，就交給黨中央做，還沒有派人就由他來統籌。至於總幹事等人選，也完全尊重黨中央，市黨部沒有意見，黨中央派誰下來，都是很好的事，強調「人多好辦事」。

議長戴錫欽受訪證實，他今天上午有跟主席朱立倫通過電話，現階段黨中央會做最好安排，在黃呂主委羈押期間，市黨部不能群龍無首，他都相信黃呂主委、市黨部的清白。

至於何時正式接任北市黨部主委？戴錫欽說，以黨中央宣布為原則，已經有交換過意見，主要想法是因為現在這個階段蠻關鍵，不能「群龍無首」，也希望黃呂主委盡快出來，至於這個過渡階段誰代理，由黨中央宣布為主。至於依照一般作業流程，周三中常會宣布會比較適合，至於市黨部代理主委是暫時在無法領導市黨部運作的過渡階段，黨中央會因應實際需要，一切以黨中央的宣布為主，還是要看黨中央的宣布時間。

至於未來若接主委，如何力抗大罷免？戴錫欽說，他現在還沒有被宣布，不過目前黨部就有執行長等，都有在持續運作相關作業反制大罷免，至於找代理主委，是希望透過黨中央的安排，提振地方士氣。