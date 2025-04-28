查罷綠連署馬不停蹄 檢調搜國民黨新北市黨部再帶回4黨工

繼這個月15日，檢調針對新北市綠委聯署岸，發動30路大搜索後，今天新北檢再度指揮調查局，兵分3路直搗國民黨新北市黨部，約談黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀、上次已被約談獲20萬元交保的三重區黨部執行長羅大宇及一名黨工，目前4人仍在調查局接受詢問，稍晚將移送檢方複訊。

檢調15日才剛搜索國民黨板橋區黨部、三重區黨部，帶走板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，及三重區黨部執行長羅大宇與罷團志工和國民黨黨工等多人。當時檢察官將蘇巧慧罷免案領銜人、召集人，和國民黨三重、板橋區黨部執行長、書記、志工共6人，依涉犯偽造文書、個人資料保護法犯嫌疑嫌大，且有串、滅證之虞聲押禁見，後來全獲3到20萬元交保。

事隔2周後，檢調再度上門，國民黨新北市黨部主委黃志雄稍早證實，黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀，今天清晨7時許，分別自桃園、樹林住家被帶回約談。據了解，檢調是從上次發動偵查所得，繼續向上溯源，調查重點不外乎是名冊從何而來，以及何人授意偽冒民眾簽名等關鍵問題加以釐清。