反制罷免行動操盤手黃呂錦茹遭羈押 北市黨部由張延廷代理掌兵符

北市五席藍委罷免案，罷團日前稱均二階達標，但因國民黨反制罷免行動的操盤手、北市黨部主委黃呂錦茹上周遭羈押禁見，藍營基層陷入集體焦慮，地方人士坦言，現北市黨部已「空掉了」呼籲黨中央要盡快補一位主帥下來操盤。北市黨部示，主委將由副主委張延廷代理。

張延廷表示，北市黨部黨務一切正常運作，至於大同中山區黨部執行長陳奎勳暫代總幹事職務；在黃呂主委不能視事期間，市黨部兵符則交由他代理、運籌帷幄。

張延廷強調，黃國樑黨部併入台北市黨部至今已一年多，對於黨部事務相當熟悉，資源、人力互通順暢，不會有空轉之疑慮。北市黨部全體同仁都會堅守崗位，在張將軍的帶領下，依照黃呂主委的指示，齊心完成二階段罷免達標，靜候黃呂主委、初書記長、姚總幹事回到團隊，繼續奮戰。