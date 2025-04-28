藍委質疑檢調查罷免連署有專簽績效 批搜索全憑臆測

國民黨近期多個黨部及有關幹部疑涉罷免案連署案而遭搜索約談，國民黨立法院黨團今開記者會批評，調查局長已經承認有因查罷免連署而特別開視訊會議，是不是有專簽績效？司法現在都在政治鬥爭，這幾年都沒辦出大案子，現在很多是只憑臆測就搜索，但檢調面對同樣情況，卻不敢搜索民進黨黨部。

國民黨團今開「追殺國民黨 成檢調專簽績效？！」說明。吳宗憲表示，有報導揭露調查局針對國民黨罷免民進黨立委有視訊會議，以他過去在司法單位經驗，報導內容資訊符合他過去經驗，一定有內部人士透露。

吳宗憲播放立委謝龍介、許宇甄的質詢調查局長陳白立影片，面對幾位立委詢問針對國民黨連署罷免民進黨立委開視訊會議並提供專案獎金？陳白立強調沒有獎金，但確實有開視訊會議。他質疑，為何特別舉辦聯合線上視訊會議？陳白立雖然強調沒有獎金，但現階段本來就還不到敘獎階段，通常是結案之後才會簽專案敘獎；且調查局過去很少在辦偽造文書，因為核分很低。

吳宗憲表示，不知道國家為何走到這一步？其實過去司法機關人員是自我要求非常高的，連同桌吃飯有不熟的人都趕快離開，如今卻配合政客玩這些事情。他依序舉例，包含北檢偵查民眾黨前主席柯文哲，發了內容矛盾的兩篇新聞稿；宜蘭狀況更誇張，搜索時將罷免民進黨立委團體連署公文扣走卻騙人沒扣；基隆地檢早上6時30分敲門；新北檢查罷綠委案兵分30路。很多當中有自己以前帶的學習司法官，「我當年是這樣教你的嗎？亂做強制處分。」國家這9年來都沒重大辦案，調查員、警察人力都被用於政治鬥爭。

吳宗憲提到，最新民調也指出，民眾認同目前司法選擇性辦案、政治力介入檢調、政治力介入司法案件的比例都將近六成，其實很多檢察官被要求辦案，但心理不敢講，很多只敢跟他抱怨。

國民黨立委許宇甄也說，民進黨面對國民黨罷免綠委行動如臨大敵，現在搞執政黨追殺國民黨成檢調專案績效，所以這段時間不斷到各縣市黨部大規模搜索，檢調在帶走黨員名冊後，約談時還一直問「名冊在哪裡」？表示根本不知道名冊在哪，要搜索什麼？只憑臆測就搜索。