偵辦罷綠委拂曉出擊 司法官：涉及國會立委身分安定性

新北地檢署偵辦罷綠委行動，再搜新北市黨部，從桃園、樹林家中帶回書記長陳貞容、書記朱蓓儀等人至黨部搜索；針對檢調拂曉出擊，資深司法官指出，偽造文書案件有個構成要件，叫足生損害於公眾或他人，本案涉及到國會立委的身分安定性，影響重大。

今天清晨，新北檢主任檢察官指揮調查局人員突擊搜索國民黨新北市黨部，進入4樓黨部辦公室搜索；國民黨黨工表示，大約有6至7名檢調人員到場搜索，黨部主委黃志雄證實，書記長陳貞容、書記朱培儀今天今天清晨7時許，分別從住家被帶回調查。

外界質疑，針對並非重大刑案的偽造文書案件類型，檢調辦案手法是否違反比例原則？曾任新北地檢署檢察官、台北地檢署主任檢察官的資深司法官表示，案件大小不只看案由，還要看此案件對社會造成的影響，本案涉及到國會立委的身分安定性，對社會、國家影響重大。

司法官指出，偽造文書有個構成要件，叫足生損害於公眾或他人，本案跟一般的偽造文書案件相比，對社會的影響不能等量觀之；這類的選舉活動，涉及的人力、物力、經費有多少，關係到那些立委，檢調都必須審慎釐清。他認為，符合比例原則。

曾任新北地檢署檢肅黑金專組檢察官、新北、台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕指出，所謂「搜索」，是指是偵查機關為了發現被告、犯罪證據或其他法律上有規定可以沒收的物品，搜查被告或其他第三人的身體、物品、住宅或其他處所的強制處分。

搜索之後通常緊接著對物品的扣押或是對人的拘捕，只要符合上開要件，檢察官即可聲請法院核發搜索票發動搜索，與案件是否僅限「重大案件」無涉；但之後若伴隨著對人民隱私權、財產權等基本權利的侵害，便需藉由法官保留以規範。

王銘裕說明，一般檢警搜索時間通常在早上發動（俗稱破曉），主要理由是因需在受搜索人上班前或送小孩上學前，避免上班後需再請受搜索人返回住處配合搜索，這樣反而才顯有擾民之嫌。

另外，一般於住處搜索完，後續仍須至辦公處搜索及到警察局製作筆錄等程序，因此才會在早上發動，拘票及搜索票上都有記載時間；本案依據目前瞭解的情況，屬於符合一般辦案流程。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的律師黃睦涵指出，偽造文書罪為最重本刑5年有期徒刑之罪名，並非如侵占遺失物、公然侮辱、誹謗等最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金等輕罪，何況本案影響的是我國立法委員身分，涉及重大政治敏感度，並非一般偽造文書可比。

黃睦涵說明，檢調單位為了掌握偵辦對象的具體位置，避免因偵辦對象出門後無法掌握其等去向，因此拂曉前往對象住處實施拘提、搜索等強制處分，這些都是為了保全證據，確定可以掌握到犯罪嫌疑人，避免共犯之間有串證、湮滅證據之虞。本案在涉及罷免立委的敏感度上，相關偵辦手法都是可以接受的。