二階罷免收件倒數一周 新北綠議員赴美宣講收連署書

大罷免浪潮來襲，罷免藍委第二階段進入倒數一周，新北6藍委罷團力催連署書。民進黨新北市議員張維倩日前赴美宣講，號召台僑加入連署，目標在最後衝刺期間募集千件連署書；同時雙和罷團在中和、永和車隊掃街，暫訂5月4日截止收件，依規定造冊後送至選委會。

新北國民黨6名藍委罷團，罷免葉元之、廖先翔已跨過二階基本門檻，正在衝安全門檻；雙和罷團、羅明才及洪孟楷距離基本門檻還有1至2成，各罷團無不力催連署書。

張維倩日前赴美宣講，號召台僑加入連署，她感謝北美洲台灣婦女會的邀請與協助，不僅向華僑說明大罷免行動及第一線收件情況，也積極拜訪美國智庫、兩岸關係專家及各地台灣同鄉會，盼海外力量助攻，助二階連署過關。

張維倩強調，許多民眾誤以為只要達標門檻即無後顧之憂，但實際上若不拉高安全數量，遇到資料重複、謄寫錯誤、補件等情況，補件風險隨時可能讓成果翻盤，甚至被迫與公投綁在一起產生變數。因此，在最後階段每一份正確無誤的有效連署書都至關重要。